China lanzó su XV Plan Quinquenal que prioriza la seguridad económica a nivel mundial







Mientras su desarrollo financiero se modera al 4,8% por año, el país asiático prepara una nueva guía quinquenal que perfilará su progreso entre 2026 y 2030.

Xi Jinping, Presidente de la República Popular China.

China es la segunda economía más grande del mundo. Durante el Cuarto Pleno, Xi Jinping dio a conocer el XV Plan Quinquenal y su nuevo modelo. Se trata de un documento estratégico que definirá las prioridades del país hacia su meta de modernización socialista entre el 2026 y el 2030.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En Beijing, el Partido Comunista de China (PCCh) realizó la reunión para debatir y los propios medios de comunicación oficiales publicaron los objetivos claves y las "orientaciones estratégicas para la aplicación completa, científica y precisa del espíritu del Plena", firmadas por Jinping.

Entre ellas, se encontraba: "Todas las regiones y todos los departamentos deben adherirse a un enfoque sistémico, actuar conscientemente en interés general y jugar el tablero nacional. Hay que saber tocar el piano, planificar una región sin olvidar el conjunto, basarse en el presente sin ignorar el largo plazo, hacer hincapié en los puntos importantes sin descuidar el resto".

En otras palabras, el nuevo programa apunta a fortalecer el consumo interno y reducir la dependencia de las exportaciones. Esta estrategia podría atemperar la necesidad de artículos manufacturados, pero a la vez generaría oportunidades para alimentos y artículos de mayor valor, ámbitos donde los países latinoamericanos son competitivos.

"Nuestro Plan Quinquenal es más como una herramienta para servir e integrarse con el mercado. Básicamente, es una instrucción o directriz a nivel macro para que el mercado sepa, incluidos los inversores, las empresas estatales, el público para tener la expectativa correcta de lo que será la política gubernamental en el futuro”, explicó Li Lun, profesor asistente de economía de la Universidad de Beijing, a la agencia AP.

El XV Plan Quinquenal de China El primer Plan Quinquenal de China fue lanzado en 1953. Este buscó transformar una economía agrícola en una potencia industrial. Desde ese momento, cada plan marcó hechos importantes: el impulso a la reforma y apertura en los años 80, al salto hacia la innovación y la sostenibilidad en el siglo XXI. Durante más de 70 años, estos programas fueron el instrumento central de la política económica del país. Fueron guiando las decisiones en materia de desarrollo, industria, innovación y bienestar social. Además, de trazar la ruta de crecimiento para establecer un rol protagónico en la esfera global.