Primeros frutos del acuerdo: China suspende las restricciones a la exportación de minerales críticos a EEUU







La medida alcanza al galio, germanio y antimonio, esenciales para semiconductores y baterías. Beijing busca consolidar la tregua pactada entre Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur.

La decisión se produjo tras las conversaciones entre Donald Trump y Xi Jinping. AFP

El gobierno de China anunció ayer la suspensión temporal de las restricciones a la exportación de minerales estratégicos hacia EEUU, en un nuevo gesto de distensión entre las dos principales potencias económicas mundiales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida, que estará vigente hasta el 27 de noviembre de 2026, alcanza al galio, germanio y antimonio, componentes críticos para la fabricación de semiconductores y baterías de litio, según confirmó el Ministerio de Comercio de Beijing en un comunicado oficial.

La suspensión, que entró en vigor inmediatamente, revierte las restricciones impuestas en diciembre de 2024 y refuerza la tregua comercial acordada entre el presidente chino Xi Jinping y su par estadounidense Donald Trump durante su encuentro del 30 de octubre pasado en Busan, Corea del Sur.

Donald Trump y Xi Jinping El paquete de flexibilizaciones forma parte del acuerdo bilateral que contempla la reducción de aranceles. Foto: Casa Blanca Además, el viernes último China había anticipado la suspensión por un año de otras medidas de control sobre exportaciones implementadas el 9 de octubre, que incluían límites ampliados sobre materiales de tierras raras y grafito de doble uso, esencial para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético.

Beijing también levantó las restricciones sobre materiales superduros como diamantes y carburos industriales, utilizados en procesos de manufactura y perforación.

El paquete de flexibilizaciones comerciales forma parte del acuerdo bilateral que contempla la reducción de aranceles y la suspensión de medidas proteccionistas durante un año, en un intento por estabilizar la relación entre las dos economías más grandes del planeta.