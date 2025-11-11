China diseña un plan para restringir el acceso del ejército de EEUU a las tierras raras

La medida pretende reforzar el control sobre la industria minera. Esto podría dificultar su importación e intensificar la tensión.

China establece un plan que restringe el acceso de EEUU a tierras raras.

El gobierno de China prepara un conjunto de medidas destinadas a restringir el suministro de tierras raras y materiales estratégicos a empresas vinculadas con el ejército de Estados Unidos , según reveló el Wall Street Journal, que citó fuentes con conocimiento directo del proyecto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El plan contempla la creación de un sistema de “usuario final validado” (VEU) , cuyo propósito será bloquear el acceso de compañías con vínculos militares estadounidenses a estos recursos, mientras se facilitan los envíos a clientes civiles .

De esta manera, Pekín busca reforzar el control sobre su industria minera y diferenciar el destino comercial de sus exportaciones .

El mecanismo permitiría a China cumplir con la promesa del presidente Xi Jinping al mandatario norteamericano Donald Trump , quien había solicitado la reactivación del flujo de tierras raras hacia la economía estadounidense , actualmente la mayor del planeta.

De concretarse, el nuevo sistema podría dificultar la importación de minerales chinos por parte de empresas estadounidenses que abastecen tanto al sector civil como al militar , incrementando la tensión comercial entre ambos países.

las tierras raras son fundamentales para al elaboración de dispositivos electrónicos.

Las tierras raras son esenciales para la fabricación de equipos electrónicos, automóviles eléctricos, turbinas eólicas, satélites y sistemas de defensa, entre otras aplicaciones estratégicas.

En este campo, China mantiene el liderazgo mundial en producción y exportación, y ha utilizado esa posición como una fuerte herramienta de presión económica y diplomática frente a Washington.

EEUU busca proveedores alternativos

En respuesta, Estados Unidos buscó diversificar sus cadenas de suministro para reducir su dependencia de China. En los últimos meses, firmó un acuerdo de cooperación con Australia para asegurar el acceso a estos minerales críticos.

La empresa australiana Lynas Rare Earths Ltd, considerada el mayor productor de tierras raras fuera de China, se convirtió en un socio clave dentro de esta estrategia de abastecimiento alternativo impulsada por Washington.

El nuevo plan chino, que aún no fue formalmente anunciado, podría reconfigurar el mercado global de minerales estratégicos y abrir una nueva etapa de competencia tecnológica y geopolítica entre las dos principales potencias del mundo.