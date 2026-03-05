Patricia Bullrich recibió a Nahuel Gallo en el Senado: hablaron de su detención y de su futuro en Gendarmería

La senadora se reunió con el efectivo liberado después de pasar 448 días detenido en Venezuela. El encuentro se llevó a cabo en la Cámara alta, en medio de su proceso de recuperación y reinserción tras el cautiverio.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) , Patricia Bullrich , mantuvo este jueves una reunión con el gendarme Nahuel Gallo , quien fue liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela , en un nuevo capítulo de su regreso a la Argentina. De qué hablaron.

Gallo fue liberado el domingo pasado luego de más de un año encarcelado en el penal El Rodeo 1 , donde permaneció detenido desde diciembre de 2024. Tras su excarcelación, el gendarme comenzó un proceso de recuperación y reinserción , además de mantener encuentros con autoridades y brindar sus primeras declaraciones públicas.

El efectivo habló este miércoles ante los medios desde el Edificio Centinela , sede de la Gendarmería Nacional , donde se encuentra realizando estudios médicos y actividades de readaptación. Allí describió las condiciones de su detención: “El Rodeo 1 no es muy bueno, es un lugar de muchísima tortura psicológica y no muy grata para contar en estos momentos” , relató al referirse al penal en el que estuvo recluido durante casi 15 meses.

Gallo también se refirió a su situación actual y aseguró que busca recuperar la normalidad tras el cautiverio. “Estoy tratando de poder reinsertarme en la sociedad. Estoy tranquilo, con familia” , afirmó durante la conferencia de prensa.

La actividad contó con la presencia de autoridades del área de seguridad y de la diplomacia argentina, entre ellas la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , y el canciller Pablo Quirno , quienes acompañaron al gendarme en su exposición pública.

La detención y posterior liberación de Nahuel Gallo en Venezuela

El cabo primero había sido detenido en diciembre de 2024 tras ingresar a Venezuela desde Colombia, supuestamente para visitar a su pareja y a su hijo. Las autoridades venezolanas lo acusaron de espionaje, algo que el gobierno argentino rechazó y calificó como una detención arbitraria.

Su liberación se concretó tras gestiones diplomáticas y con apoyo logístico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que facilitó un avión para su regreso al país. El gendarme aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue recibido por su familia y funcionarios del Gobierno en un emotivo reencuentro.

Aunque Bullrich no estuvo presente en la conferencia de prensa inicial que ofreció el gendarme, el encuentro previsto para este jueves refleja la continuidad del acompañamiento político al caso. La senadora siguió de cerca la situación desde su detención y celebró públicamente su regreso al país.