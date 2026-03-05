Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica de Mendoza se unieron para una noche histórica en la Fiesta de la Cosecha + Seguir en









100 músicos en escena y ante más de 15.000 personas colmaron el tradicional predio del Aeropuerto de Mendoza. Esta fue la edición 25° del festival.

La banda liderada por Germán Daffunchio dio un show para el recuerdo.

En una noche donde el misticismo de los viñedos se fundió con la potencia del rock nacional, Las Pelotas protagonizó un concierto inolvidable para celebrar el 25º aniversario de la Fiesta de la Cosecha.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

100 músicos en escena y ante más de 15.000 personas que colmaron el tradicional predio del Aeropuerto de Mendoza, la banda liderada por Germán Daffunchio ofreció una versión inédita y sofisticada de su repertorio, junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza bajo la dirección del maestro Popi Spatocco. ¿El dato de color? El escenario flotó sobre 3 hectáreas de Malbec.

Cómo fue el show de Las Pelotas en Mendoza La narrativa de la noche unió dos tradiciones fundamentales de la cultura argentina: la solidez del rock, representado por la impecable trayectoria de Las Pelotas, y la nobleza del vino, celebrada en el corazón mismo de las hileras de Malbec.

Desde los primeros acordes la comunión entre la instrumentación eléctrica de la banda y la profundidad de los arreglos sinfónicos elevó la propuesta artística a un nivel de excelencia. El público fue testigo de una transformación sonora donde la crudeza del rock se vistió de gala, demostrando que, al igual que un buen vino de guarda, las canciones de Las Pelotas han ganado profundidad y matices con el paso del tiempo.

Las Pelotas Mendoza La banda liderada por Germán Daffunchio ofreció una versión inédita y sofisticada de su repertorio. La participación de Las Pelotas en este aniversario de plata consolida la identidad de la Fiesta de la Cosecha como un espacio de vanguardia y calidad, donde los géneros se entrelazan para homenajear el trabajo de la tierra.

La velada también contó con la presencia de destacados músicos mendocinos, quienes junto a la banda y la orquesta, cerraron una noche que ya quedó grabada en la memoria cultural de la provincia.