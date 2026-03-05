SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de marzo 2026 - 13:13

Tensión y represión de la policía en la marcha de protesta por la ley de Discapacidad

Familiares, organizaciones y profesionales marcharon para exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la normalización de pagos. Denunciaron un operativo policial mientras reclamaban de forma pacífica.

Marcha frente al Ministerio de Salud por la ley de Discapacidad.

Familiares de personas con discapacidad, organizaciones sociales y profesionales del sector realizaron este jueves una marcha frente al Ministerio de Salud para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la normalización de los pagos a prestadores, que aseguran siguen atrasados.

Noticia en desarrollo.-

