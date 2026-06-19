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19 de junio 2026 - 11:41

Autos más baratos y más caros en la Argentina: el impacto de los híbridos y eléctricos en los precios

El mercado muestra movimientos dispares: algunos modelos bajaron para competir y otros subieron pese a la mayor oferta tecnológica.

El mercado automotor ingresa en la recta final de año, clave en los patentamientos

El mercado automotor ingresa en la recta final de año, clave en los patentamientos

A un año de la implementación del cupo que permitió el ingreso de autos híbridos y eléctricos sin arancel, el mercado automotor argentino empezó a mostrar sus efectos concretos. La medida buscaba impulsar la electromovilidad y, al mismo tiempo, generar una presión a la baja en los precios, especialmente en los segmentos medios.

Con la llegada de nuevas propuestas electrificadas, varios modelos tradicionales se vieron obligados a reacomodar sus valores en dólares para no perder competitividad. Sin embargo, el comportamiento no fue uniforme: mientras algunos vehículos redujeron sus precios, otros registraron aumentos.

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Entre los modelos que subieron se destacan el Toyota Corolla Cross, que incrementó su valor en torno al 5%, y el Volkswagen Taos, con una suba similar. También el Peugeot 2008 evidenció un ajuste cercano al 4,7%, pese a la mayor competencia.

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Entre los modelos que subieron se destacan el Toyota Corolla Cross, que incrementó su valor en torno al 5%, y el Volkswagen Taos, con una suba similar.

Entre los modelos que subieron se destacan el Toyota Corolla Cross, que incrementó su valor en torno al 5%, y el Volkswagen Taos, con una suba similar.

Pick ups y SUV, los más sensibles al nuevo escenario

En contrapartida, varios vehículos optaron por reducir precios para sostener su posicionamiento. El Honda ZR-V fue uno de los casos más notorios, con una baja cercana al 10% en dólares, mientras que el Jeep Compass también ajustó a la baja, aunque en menor medida.

El impacto también se sintió con fuerza en el segmento de las pick ups, donde la competencia indirecta con SUV electrificados llevó a correcciones. La Ford Ranger redujo su precio alrededor de un 6,9%, la Volkswagen Amarok un 6,3% y la Chevrolet S10 cerca de un 5%.

En el caso de la Toyota Hilux, la baja fue más leve, del 1,7%, mientras que modelos como la Ford Maverick híbrida y la Ram Rampage también registraron ajustes, aunque más moderados.

Este nuevo escenario refleja cómo la irrupción de tecnologías electrificadas no solo introduce cambios en la oferta, sino que también obliga a las marcas a redefinir estrategias. Con más opciones en el mercado y un consumidor cada vez más atento, la competencia ya no es solo por precio, sino también por tecnología y eficiencia.

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