Autos más baratos y más caros en la Argentina: el impacto de los híbridos y eléctricos en los precios

El mercado muestra movimientos dispares: algunos modelos bajaron para competir y otros subieron pese a la mayor oferta tecnológica.

A un año de la implementación del cupo que permitió el ingreso de autos híbridos y eléctricos sin arancel , el mercado automotor argentino empezó a mostrar sus efectos concretos. La medida buscaba impulsar la electromovilidad y, al mismo tiempo, generar una presión a la baja en los precios , especialmente en los segmentos medios.

Con la llegada de nuevas propuestas electrificadas, varios modelos tradicionales se vieron obligados a reacomodar sus valores en dólares para no perder competitividad. Sin embargo, el comportamiento no fue uniforme: mientras algunos vehículos redujeron sus precios, otros registraron aumentos.

Entre los modelos que subieron se destacan el Toyota Corolla Cross , que incrementó su valor en torno al 5% , y el Volkswagen Taos , con una suba similar. También el Peugeot 2008 evidenció un ajuste cercano al 4,7% , pese a la mayor competencia.

Entre los modelos que subieron se destacan el Toyota Corolla Cross, que incrementó su valor en torno al 5%, y el Volkswagen Taos, con una suba similar.

En contrapartida, varios vehículos optaron por reducir precios para sostener su posicionamiento. El Honda ZR-V fue uno de los casos más notorios, con una baja cercana al 10% en dólares , mientras que el Jeep Compass también ajustó a la baja, aunque en menor medida.

El impacto también se sintió con fuerza en el segmento de las pick ups, donde la competencia indirecta con SUV electrificados llevó a correcciones. La Ford Ranger redujo su precio alrededor de un 6,9%, la Volkswagen Amarok un 6,3% y la Chevrolet S10 cerca de un 5%.

En el caso de la Toyota Hilux, la baja fue más leve, del 1,7%, mientras que modelos como la Ford Maverick híbrida y la Ram Rampage también registraron ajustes, aunque más moderados.

Este nuevo escenario refleja cómo la irrupción de tecnologías electrificadas no solo introduce cambios en la oferta, sino que también obliga a las marcas a redefinir estrategias. Con más opciones en el mercado y un consumidor cada vez más atento, la competencia ya no es solo por precio, sino también por tecnología y eficiencia.