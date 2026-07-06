Polémica en Alpine: gran remontada de Franco Colapinto sin mención oficial + Agregar ámbito en









El argentino avanzó diez posiciones en Silverstone y terminó en zona de puntos, pero el director del equipo evitó nombrarlo en su balance.

Franco Colapinto volvió a sumar puntos en Alpine

El paso de Alpine por el Gran Premio de Gran Bretaña dejó un contraste llamativo. Por un lado, Franco Colapinto firmó una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1, con una remontada sólida desde el fondo de la grilla. Por otro, el análisis oficial del equipo omitió cualquier referencia directa al piloto argentino, incluso tras su resultado dentro del top 10.

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En el circuito de Silverstone, Colapinto largó desde la última fila tras un problema en clasificación, pero logró escalar posiciones con una carrera consistente. Ganó terreno en los primeros metros y superó a rivales como Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Carlos Sainz, para finalmente ubicarse noveno. La resolución de la prueba, con sanciones y abandonos, terminó de consolidar su avance.

Un rendimiento de Colapinto que no pasó desapercibido Más allá del contexto de carrera, el desempeño del argentino mostró ritmo y control en un fin de semana complejo. “Fue una carrera buena. Hice una muy buena largada y tuve buen ritmo”, expresó tras la competencia, destacando además que algunas situaciones finalmente jugaron a su favor.

Sin embargo, el director de Alpine, Steve Nielsen, optó por un balance general sin mencionar a Colapinto. En su análisis posterior, destacó el trabajo conjunto del equipo y el hecho de haber colocado ambos autos en los puntos, pero sin individualizar actuaciones.

El director de Alpine, Steve Nielsen, optó por un balance general sin mencionar a Colapinto. En su análisis posterior, destacó el trabajo conjunto del equipo y el hecho de haber colocado ambos autos en los puntos, pero sin individualizar actuaciones. El contraste entre el rendimiento en pista y la comunicación oficial generó ruido, sobre todo teniendo en cuenta el contexto reciente. Días antes, el propio Nielsen había sido claro respecto al futuro del argentino dentro del equipo, dejando en claro que su continuidad dependería exclusivamente de su rendimiento.

Un escenario abierto dentro del equipo El foco del directivo estuvo puesto en el campeonato de constructores, donde Alpine empieza a sentir presión. La diferencia con sus rivales directos se redujo al mínimo, lo que obliga a mejorar el rendimiento del auto en las próximas fechas. En ese marco, el silencio sobre Colapinto cobra otro significado. Mientras el argentino sigue mostrando evolución y resultados en pista, su situación dentro del equipo todavía no aparece como consolidada. La próxima parada será en Bélgica, donde el margen de error será cada vez menor y cada actuación, como la de Silverstone, puede resultar determinante para definir su futuro en la categoría.