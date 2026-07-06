El SUV chino más barato del país hoy: qué prestaciones ofrece y cuánto cuesta

En un segmento cada vez más amplio, un modelo chico se posiciona como el más accesible por precio y equipamiento básico para el uso diario

El mercado de los SUV en la Argentina sigue ampliando su oferta, con alternativas que van desde los modelos más compactos del segmento B hasta opciones más grandes y sofisticadas del segmento D. En ese abanico, los vehículos de entrada de gama y los medianos concentran gran parte de la demanda, impulsados por su relación precio-producto y versatilidad .

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Dentro de los más accesibles, el JAC S2 se ubica actualmente como el SUV más económico disponible en el país. Se ofrece en dos versiones, con valores que parten desde los u$s20.900 (alrededor de $30.305.000) para la variante Intelligent, mientras que la opción más equipada, Luxury, asciende a u$s22.900 .

Con dimensiones contenidas — 4.153 mm de largo, 1.750 mm de ancho y 1.568 mm de alto —, este modelo apunta a un uso urbano, con capacidad para cinco pasajeros y un enfoque práctico. En diseño, presenta una parrilla frontal amplia con detalles cromados , ópticas halógenas y barras de techo, elementos habituales en el segmento.

En el interior, prioriza la funcionalidad con tapizados de ecocuero , una pantalla táctil de 9 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay , aire acondicionado y conexiones básicas.

En cuanto a mecánica, equipa un motor naftero 1.5 litros de 105 CV y 146 Nm , con opción de caja manual o automática CVT , y un consumo mixto cercano a los 7,2 litros cada 100 km , según datos de la marca.

Con dimensiones contenidas —4.153 mm de largo, 1.750 mm de ancho y 1.568 mm de alto—, este modelo apunta a un uso urbano, con capacidad para cinco pasajeros y un enfoque práctico.

Equipamiento y posicionamiento en el mercado

En seguridad, incorpora lo esencial: doble airbag frontal, ABS, control de estabilidad, asistente de frenado y cámara de retroceso, además de sensores de estacionamiento traseros.

Por precio, el S2 se posiciona por debajo de competidores directos como Fiat Pulse, Renault Kardian o Citroën Basalt, que ofrecen propuestas más modernas pero con valores más elevados. Incluso dentro de las marcas chinas, muchas alternativas apuntan a segmentos superiores o suman electrificación, lo que también incrementa el costo.

En ese contexto, el modelo de JAC se consolida como una puerta de entrada al universo SUV, con una propuesta simple, accesible y enfocada en quienes priorizan el precio por sobre la sofisticación.