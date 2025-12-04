Mercedes-Benz duplica su oferta deportiva con dos nuevos CLE 300 4MATIC + Seguir en









Las variantes Coupé y Cabrio llegan con motor híbrido parcial, tracción integral y un equipamiento de alto nivel.

El nuevo Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Coupé

Prestige Auto, representante oficial de Mercedes-Benz en la Argentina, abrió la preventa del nuevo Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC, disponible en dos variantes: Coupé y Cabrio. Ambos modelos ya pueden solicitarse a través de la red de concesionarios, con las primeras unidades programadas para llegar al país en abril de 2026. Con esta incorporación, la marca amplía su familia CLE tras el exitoso lanzamiento del AMG CLE 53 4MATIC+, sumando opciones orientadas al lujo deportivo y a la última tecnología de la firma alemana.

Las dos versiones comparten un motor naftero 2.0 turbo de cuatro cilindros con sistema mild hybrid de 48 V, que entrega 258 CV y 400 Nm asociado a la transmisión 9G-TRONIC y la tracción integral 4MATIC. El Coupé acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 s, mientras que el Cabrio lo hace en 6,6 s, ambos con una velocidad máxima de 250 km/h.

“Con la llegada del CLE 300 4MATIC ampliamos nuestra oferta de deportivos de lujo y seguimos trayendo al país las novedades globales de Mercedes-Benz”, señaló Martín Idiarte, director comercial de Prestige Auto.

Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Coupé: estética AMG y confort premium Con líneas atléticas, paquete AMG Line, detalles Night Package y llantas AMG de 19", el Coupé combina deportividad y refinamiento. Puertas adentro sobresalen los asientos deportivos con memoria, tapizados ARTICO, techo panorámico, audio premium, MBUX con navegación, carga inalámbrica, asistencias avanzadas (DISTRONIC, PRE-SAFE, GUARD 360°) y modos de manejo DYNAMIC SELECT.

CLE 300 4MATIC Cabrio: lujo a cielo abierto El Cabrio suma una capota acústica de tela de múltiples capas que se abre/ cierra en 20 segundos incluso en movimiento hasta 60 km/h. Incorpora además el paquete de confort para descapotables, con AIRCAP y AIRSCARF, ideal para usarlo todo el año.

Mercedes-Benz CLE Cabrio El Cabrio suma una capota acústica de tela de múltiples capas que se abre/ cierra en 20 segundos incluso en movimiento hasta 60 km/h. Colores, opciones y precios La gama incluye colores estándar, metalizados y Manufaktur —como Gris Alpino, Rojo Patagonia y Gris Grafito Magno— además de combinaciones ARTICO en marrón tonka, beige macchiato y negro. Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Coupé: u$s124.900

CLE 300 4MATIC Cabrio: precio a confirmar Ambos modelos ya pueden reservarse en los concesionarios Mercedes-Benz de todo el país.