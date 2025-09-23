La Mercedes-Benz Sprinter automática se pone en marcha: inversión, innovación y proyección exportadora







Este proyecto contó con la participación de ingenieros alemanes en el desarrollo y el proceso de aprobación. Comenzará a producirse en febrero del próximo año.

Prestige Auto anunció la producción de la nueva Sprinter con caja automática Foto: Motor1

Prestige Auto, representante oficial de Mercedes-Benz en la Argentina, confirmó que a partir de febrero de 2026 comenzará la producción de la Sprinter equipada con caja automática, que se sumará a la tradicional versión manual.

Este nuevo paso busca ampliar la oferta de transporte en el mercado local y regional, con un producto adaptado a las tendencias actuales de confort y eficiencia.

La Mercedes-Benz Sprinter automática se pone en marcha La transmisión automática fue desarrollada con tecnología alemana y validada en conjunto con especialistas de Mercedes-Benz AG, quienes participaron activamente en pruebas, evaluaciones y en la puesta en marcha del proyecto. La presentación oficial se realizó ante directivos de la Casa Matriz llegados desde Alemania y Estados Unidos, en el marco del balance de los primeros meses de gestión de la compañía en el país.

El proyecto de la Sprinter con caja automática forma parte de la inversión de u$s100 millones que realizó Prestige Auto para consolidar su rol como representante exclusivo de Mercedes-Benz en la Argentina. Ese capital no solo apuntala la innovación del nuevo modelo, sino que también se destinó a modernizar los procesos productivos en la planta de Virrey del Pino, expandir el Training Center de Malvinas Argentinas e incrementar la oferta de vehículos de la marca en el país.

daniel herrero “La llegada de este primer prototipo con caja automática es un paso clave en nuestra estrategia productiva y comercial”, sostuvo Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto (izquierda).

Los representantes de Mercedes-Benz destacaron la capacidad de la planta local, recorrieron las instalaciones y confirmaron que la producción para 2026 se incrementará en 20.000 unidades. Además, se anunció que ya hay órdenes de compra para exportar 11.000 vehículos a países de la región, fortaleciendo el rol del Centro Industrial Juan Manuel Fangio como plataforma estratégica de producción y distribución. “La llegada de este primer prototipo con caja automática es un paso clave en nuestra estrategia productiva y comercial”, sostuvo Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto. Según adelantó, la nueva Sprinter ofrecerá mayor confort, eficiencia y seguridad, alineada con los estándares globales de Mercedes-Benz.