SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
23 de septiembre 2025 - 17:30

La Mercedes-Benz Sprinter automática se pone en marcha: inversión, innovación y proyección exportadora

Este proyecto contó con la participación de ingenieros alemanes en el desarrollo y el proceso de aprobación. Comenzará a producirse en febrero del próximo año.

Prestige Auto anunció la producción de la nueva Sprinter con caja automática

Prestige Auto anunció la producción de la nueva Sprinter con caja automática

Foto: Motor1

Este nuevo paso busca ampliar la oferta de transporte en el mercado local y regional, con un producto adaptado a las tendencias actuales de confort y eficiencia.

Informate más

La Mercedes-Benz Sprinter automática se pone en marcha

La transmisión automática fue desarrollada con tecnología alemana y validada en conjunto con especialistas de Mercedes-Benz AG, quienes participaron activamente en pruebas, evaluaciones y en la puesta en marcha del proyecto. La presentación oficial se realizó ante directivos de la Casa Matriz llegados desde Alemania y Estados Unidos, en el marco del balance de los primeros meses de gestión de la compañía en el país.

El proyecto de la Sprinter con caja automática forma parte de la inversión de u$s100 millones que realizó Prestige Auto para consolidar su rol como representante exclusivo de Mercedes-Benz en la Argentina. Ese capital no solo apuntala la innovación del nuevo modelo, sino que también se destinó a modernizar los procesos productivos en la planta de Virrey del Pino, expandir el Training Center de Malvinas Argentinas e incrementar la oferta de vehículos de la marca en el país.

daniel herrero
“La llegada de este primer prototipo con caja automática es un paso clave en nuestra estrategia productiva y comercial”, sostuvo Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto (izquierda).

“La llegada de este primer prototipo con caja automática es un paso clave en nuestra estrategia productiva y comercial”, sostuvo Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto (izquierda).

Los representantes de Mercedes-Benz destacaron la capacidad de la planta local, recorrieron las instalaciones y confirmaron que la producción para 2026 se incrementará en 20.000 unidades. Además, se anunció que ya hay órdenes de compra para exportar 11.000 vehículos a países de la región, fortaleciendo el rol del Centro Industrial Juan Manuel Fangio como plataforma estratégica de producción y distribución.

“La llegada de este primer prototipo con caja automática es un paso clave en nuestra estrategia productiva y comercial”, sostuvo Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto. Según adelantó, la nueva Sprinter ofrecerá mayor confort, eficiencia y seguridad, alineada con los estándares globales de Mercedes-Benz.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias