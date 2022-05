Aventura eléctrica del polo norte al sur

Comenzando en marzo de 2023, la expedición Pole to Pole verá a Ramsey y su equipo en un Nissan Ariya e-4ORCE viajar más de 27.000 kilómetros a través de varias regiones y continentes con temperaturas que oscilan entre -30° C y 30° C. Ramsey será la primera persona en conducir de polo a polo en un vehículo de cualquier tipo mientras se abre camino desde el Ártico a través de América del Norte, Central y del Sur, antes de cruzar a la Antártida.