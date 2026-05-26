Lionel Scaloni habló sobre la lesión de Lionel Messi: "Nuestra meta es recuperarlo para el Mundial"

El técnico de la selección Argentina se refirió al pequeño inconveniente que sufrió el capitán este último fin de semana en el Inter Miami

Lionel Scaloni salió a hablar este martes y calmó las aguas tras la noticia de la lesión de Lionel Messi : “Las primeras noticias no son tan malas” . En el último partido del Inter Miami , antes de la pausa por el Mundial 2026 , se enfrentaron ante Philadelphia Union y a los 72 minutos el astro argentino sintió dolor en la parte posterior de su pierna izquierda e instantáneamente salió reemplazado.

"A todos nos hubiese gustado que llegue sin problemas", se lamentó Scaloni al hablar sobre la lesión de Messi. No dio precisiones sobre el tiempo de recuperación, pero adelantó que le harán más estudios para conocer su gravedad. De todas maneras, todo indica que no le llevará mucho tiempo. Los estudios anteriores arrojaron que tiene una sobrecarga por fatiga muscular que, dependiendo del grado de gravedad, suele tardar entre 2 y 7 días de recuperación .

El técnico argentino contó en una entrevista con Dsports que se enteró de la lesión casi en el momento exacto: “ Estábamos viendo el partido en el predio. Nos dimos cuenta que pidió el cambio, que no estaba bien ”. Ya en el ocaso de la temporada, varios jugadores llegan con lo justo en cuanto a lo físico previo a la Copa del Mundo, situación que también están analizando antes de dar la convocatoria final de 26 jugadores: “La mayoría de jugadores que han tenido problemas, no están del todo recuperados. La meta nuestra es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible” .

Los jugadores que llegan "tocados"

Como lo dijo Scaloni, además de Messi, varios jugadores están terminando la temporada entre algodones, tal como pasó en la previa del Mundial de Qatar en 2022. Estos son: Emiliano Martínez, sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha; Cristian Romero, está en tratamientos por una afección en el ligamento de la rodilla derecha y se perdió el último partido con el Tottenham; Nicolás González, se desgarró a finales de abril; Nahuel Molina, desgarro a principios de mayo; Gonzalo Montiel, desgarro en el cuadricep izquierdo a mediados de mayo; Nico Paz, sufrió una microfractura en la rodilla tras un choque con Nicolás Valentini; y Marcos Acuña, que salió en la final frente a Belgrano por una contractura en el isquiotibial derecho. La única baja ya confirmada es Juan Foyth que se rompió el tendón de aquiles el 24 de enero de este año.

Fueron tres los jugadores que se perdieron el Mundial de Qatar 2022 por lesión: Giovanni Lo Celso, por un desprendimiento en el bicep femoral de la pierna derecha y tuvo que ser operado; Nicolás González, fue desafectado por una lesión muscular en un entrenamiento en Doha y tuvo que ser reemplazado por Ángel Correa; y Joaquín Correa, debido a una tendinitis aquiliana en la pierna izquierda, quien fue reemplazado por Thiago Almada.

image

¿Quiénes serán los rivales amistosos de Argentina de cara al Mundial de 2026?

El equipo nacional enfrentará a Honduras el próximo 6 de junio en College Station, Texas.

Luego, el 9 de junio, jugará frente a Islandia en Auburn, Alabama. Ambos encuentros servirán como la última puesta a punto antes del inicio de la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022.