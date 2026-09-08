Fiat renueva el Mobi Trekking: suma motor Firefly 1.0 y mejora su eficiencia + Agregar ámbito en









El citycar incorpora una nueva motorización de tres cilindros, cambios estéticos y mejoras en el interior, con foco en el uso urbano y menor consumo.

El nuevo Fiat Mobi Trekking MY27 ya se vende en el país

Fiat actualizó su modelo más accesible con la llegada del nuevo Mobi Trekking MY27, una evolución que introduce mejoras en diseño, tecnología y mecánica. La principal novedad es la incorporación del motor Firefly 1.0 de tres cilindros, una configuración que apunta a optimizar el consumo sin resignar funcionalidad en la ciudad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este propulsor, de 999 cm³, entrega 71 CV de potencia y 95 Nm de torque, y permite reducir el consumo hasta los 5,5 litros cada 100 kilómetros, frente a los 6,5 l/100 km de la versión anterior.

Diseño renovado y cambios en el interior En el exterior, el Mobi Trekking adopta una imagen más actual con nuevos stickers en carrocería, detalles en negro para las manijas y una configuración bitono que refuerza su perfil aventurero. Las llantas de 14 pulgadas mantienen su diseño, pero ahora cuentan con terminación oscurecida.

En el exterior, el Mobi Trekking adopta una imagen más actual con nuevos stickers en carrocería, detalles en negro para las manijas y una configuración bitono que refuerza su perfil aventurero. Puertas adentro, el modelo suma una nueva consola central inspirada en Fiat Strada, con renovadas molduras para las salidas de aire y la pantalla multimedia. También incorpora un nuevo volante, compartido con modelos como Fiat Argo y Cronos, alineando su estética con el resto de la gama.

Colores, precio y opciones de compra El nuevo Mobi Trekking MY27 estará disponible con una paleta que combina tonos sólidos y bitono:

Gris Silverstone & Negro Vulcano

Negro Vulcano

Plata Bari & Negro Vulcano

Blanco Banchisa & Negro Vulcano

Rojo Montecarlo & Negro Vulcano El modelo tiene un precio sugerido de $30.280.000 y cuenta con garantía de 3 años o 100.000 km. En cuanto a la financiación, durante septiembre se ofrecen alternativas como créditos de hasta $24.000.000 a tasa 0% a 12 meses y opciones UVA a 36 meses. También estará disponible a través de plan de ahorro 80/20, con cuota inicial desde $259.000.