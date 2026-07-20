Los expulsados en la historia de las finales de los Mundiales: Argentina lidera una lista negra + Agregar ámbito en









A lo largo de los años, solo unos pocos futbolistas cruzaron la línea en el partido más importante de todos, y la "Albiceleste" quedó lamentablemente en lo más alto de este registro.

Los expulsados en la historia de las finales del Mundo: Argentina lidera una lista negra

Luego de la final del Mundial 2026, la lista de futbolistas expulsados en el partido por el título se elevó a siete integrantes, donde Argentina tristemente acapara la mayoría con cuatro casos.

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La primera de todas ellas fue en la dolorosa final de Italia 1990, donde la Selección Argentina sufrió por partida doble ante Alemania. En aquel encuentro, Pedro Monzón entró en la historia como el primer jugador en ver la tarjeta roja en una final del Mundo, tras una dura infracción sobre Jürgen Klinsmann.

Más tarde, Gustavo "Galgo" Dezotti también fue expulsado por el árbitro Edgardo Codesal, dejando al equipo de Carlos Bilardo con nueve futbolistas en el cierre del partido.

Luego, en Francia 1998, el seleccionado local se consagró campeón ante Brasil pero no pudo terminar con los once en campo: Marcel Desailly vio la tarjeta roja en el segundo tiempo.

En Alemania 2006 se dio la expulsión más icónica. Zinedine Zidane le metió un cabezazo en el pecho al defensor italiano Marco Materazzi y el árbitro argentino Horacio Elizondo le mostró la roja.

En Sudáfrica 2010, en una final que se le fue completamente de las manos al árbitro inglés, en la prórroga el defensor John Heitinga fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla. El capítulo más reciente de esta nómina ocurrió en la final entre Argentina y España de este domingo. Enzo Fernández vio la tarjeta roja por doble amarilla y se convirtió en el sexto expulsado de la historia. Por último, Leandro Paredes enloqueció apenas terminó el partido, agrediendo primero a Eric García y luego a Gavi. Esta violenta reacción provocó que el árbitro también expulsara al jugador de Boca. Por lo tanto, son siete en total los jugadores expulsados en la historia de la final de los Mundiales, siendo cuatro de ellos futbolistas argentinos.

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