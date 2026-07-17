Automotriz revive la versión aventurera de un clásico y anticipa su llegada al mercado nacional + Agregar ámbito en









El nuevo modelo se presentó en la Argentina con estética off-road, mayor despeje y el mismo motor turbo, como parte de la estrategia de la marca para ampliar su gama.

El nuevo Onix Activ se acaba de lanzar Foto: Autoblog

Desde la Exposición Rural de Palermo, Chevrolet mostró por primera vez en la región el nuevo Chevrolet Onix Activ, una variante con estética “aventurera” que vuelve a posicionarse dentro del segmento de autos chicos con un enfoque más versátil.

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El modelo, producido en Brasil, marca el regreso de esta configuración dentro de la familia Onix y se suma como una alternativa con mayor impronta visual y postura elevada, apuntando a quienes buscan un vehículo urbano con look más robusto.

Estética off-road y rol dentro de la gama El nuevo Onix Activ se diferencia por una serie de elementos específicos que refuerzan su identidad. Entre ellos, se destacan el mayor despeje del suelo (200 mm), barras de techo, protecciones plásticas y una posición de manejo más alta, características que apuntan a un uso más relajado fuera del asfalto, aunque sin modificaciones estructurales para off-road exigente.

Desde la marca lo posicionan como un complemento dentro de la gama SUV, ocupando un lugar intermedio para quienes no buscan un utilitario deportivo tradicional pero sí una estética similar.

En el plano mecánico, mantiene el conocido motor 1.0 turbonaftero de tres cilindros, que entrega 116 caballos de fuerza y 160 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades. Es decir, no hay cambios en prestaciones respecto al resto de la gama.

Desde la marca lo posicionan como un complemento dentro de la gama SUV, ocupando un lugar intermedio para quienes no buscan un utilitario deportivo tradicional pero sí una estética similar. Su lanzamiento comercial está previsto para agosto, momento en el que se confirmarán los precios. Como referencia, reemplazará en el lineup al nivel LTZ automático, por lo que se espera que se ubique en una franja similar, por debajo de otros modelos como el Chevrolet Sonic. Con este movimiento, Chevrolet refuerza su oferta en el segmento B con una propuesta que combina diseño diferencial, mayor despeje y mecánica conocida, en línea con la tendencia de los vehículos con estética aventurera.