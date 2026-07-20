Energía y minería generarían más de u$s23.000 millones en divisas por exportación

El agro, la energía y la minería aportarían u$s57.168 millones en 2026, por encima del máximo histórico de 2022. El dato central es el peso creciente de Vaca Muerta y del sector minero, que aportarán dólares de manera más estable durante todo el año.

La energía y la minería ganan peso en el ingreso de divisas de la Argentina y explican una parte central del récord exportador que se proyecta para 2026 . Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los complejos agropecuario, minero y energético aportarían u$s57.168 millones durante el año, por encima del máximo histórico de u$s56.722 millones registrado en 2022.

El dato marca un salto respecto de los u$s50.381 millones liquidados en 2025, pero también muestra un cambio en la composición del ingreso de dólares. Aunque el agro seguirá siendo el principal aportante, la energía y la minería aparecen como los sectores que modifican la dinámica tradicional del comercio exterior argentino.

De acuerdo con la BCR, en 2026 ingresarían más dólares durante el segundo semestre que en el primero. La entidad proyectó u$s29.793 millones entre julio y diciembre, frente a u$s27.375 millones en la primera mitad del año.

El cambio es relevante porque el flujo de divisas de la Argentina suele concentrarse en el primer semestre, por el peso de la cosecha gruesa del agro. Para 2026, la BCR estimó una dinámica distinta, explicada por el crecimiento de sectores que no dependen del calendario agrícola.

En ese esquema, la energía y la minería aportan un flujo más estable de dólares a lo largo del año . La producción petrolera, el desarrollo de Vaca Muerta, las exportaciones de combustibles y el crecimiento de la minería permiten sostener una mayor liquidación en la segunda mitad del año.

El agro continuará como el principal generador de divisas, con una liquidación proyectada de u$s34.897 millones. Sin embargo, la novedad del informe está en el avance de energía y minería dentro del total exportador.

Vaca Muerta y petróleo: exportaciones por más de u$s14.400 millones

El sector energético se encamina a cerrar un año histórico. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la Argentina alcanzaría en 2026 la mayor producción de petróleo de su historia, por encima del récord registrado en 1998.

Ese crecimiento permitiría que las exportaciones de combustibles y energía superen los u$s14.400 millones. Además, el informe proyectó un superávit comercial energético superior a los u$s12.000 millones, también en niveles récord.

La expansión está asociada al desempeño de Vaca Muerta y al aumento de la producción de hidrocarburos. La formación neuquina aparece como el motor principal de la nueva dinámica energética, con mayor capacidad para sostener exportaciones y generar divisas.

La BCR también destacó el impacto esperado de la puesta en marcha del oleoducto VMOS hacia finales de 2026. Según el informe, la obra permitirá evacuar 190.000 barriles diarios adicionales, lo que reforzaría el flujo exportador hacia el cierre del año y de cara a 2027.

Minería: más de u$s9.000 millones y mayor peso en las exportaciones

La minería también aparece como uno de los pilares del nuevo perfil exportador. La Bolsa de Comercio de Rosario proyectó exportaciones mineras por más de u$s9.000 millones para 2026.

Con ese volumen, el sector pasaría a explicar 1 de cada 10 dólares exportados por la Argentina. El informe atribuyó ese desempeño al dinamismo del litio y a la mejora en los precios del oro y la plata.

El crecimiento minero se suma al avance energético y contribuye a diversificar las fuentes de divisas. A diferencia del agro, la minería no depende de una ventana estacional tan concentrada, lo que fortalece el ingreso de dólares durante todo el año.

El dato también refleja el mayor lugar de los minerales dentro de la agenda exportadora argentina, en un contexto en el que el litio, el oro y la plata ganan relevancia dentro de la balanza comercial.

Un récord con nueva composición sectorial

La proyección de u$s57.168 millones para agro, energía y minería confirma que los tres sectores seguirán siendo centrales para el ingreso de divisas. Pero el informe de la BCR marca que la estructura empieza a cambiar.

El agro mantiene el liderazgo, aunque sufrió un recorte de u$s1.200 millones respecto de estimaciones previas por la baja en los precios internacionales de exportación. En paralelo, la energía y la minería avanzan por mayor producción, nuevos proyectos y mejores condiciones para sostener ventas externas.

Con exportaciones energéticas por más de u$s14.400 millones y ventas mineras superiores a u$s9.000 millones, ambos sectores concentrarían una porción creciente del ingreso de dólares. Según la BCR, ese cambio permitiría que la Argentina tenga un flujo más alto en el segundo semestre, menos dependiente del ciclo agrícola y con mayor peso de actividades vinculadas a producción, infraestructura y recursos naturales.