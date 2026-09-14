Triumph agranda su oferta de cilindrada media en la Argentina con el inicio de venta de las Thruxton 400 y Tracker 400 + Agregar ámbito en









Importadas y ensambladas localmente bajo el respaldo de Grupo Corven, las nuevas integrantes de la familia Modern Classic combinan un motor monocilíndrico de 42 CV con dos enfoques de conducción bien diferenciados.

Triumph lanzó nuevos modelos en el país

La firma británica Triumph Motorcycles amplió de forma oficial su gama de moto de media cilindrada en el mercado local con la llegada de las Thruxton 400 y Tracker 400. Representadas en el país por Grupo Corven, ambas alternativas toman como base la plataforma de 400 cc para ofrecer dos estilos retro distintivos: una fiel estética Café Racer y una propuesta inspirada en la disciplina deportiva flat track.

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Un motor optimizado para un doble perfil de manejo Ambos lanzamientos comparten la evolución más reciente del motor TR-Series monocilíndrico de 398 cc, refrigerado por agua, con doble árbol de levas (DOHC) y cuatro válvulas. Esta configuración entrega 42 CV a 9.000 rpm y un torque máximo de 37,5 Nm a 6.500 rpm, logrando un régimen de giro más alto y un incremento del 5% en la potencia máxima respecto de las versiones previas.

La Triumph Tracker 400 es el primer modelo de serie de la marca con diseño de orientación flat track. La mecánica incorpora acelerador electrónico ride-by-wire, caja de seis velocidades con embrague asistido antirrebote y cadena de transmisión final X-ring.

Triumph Tracker 400: primer modelo de serie de la marca con diseño de orientación flat track. Cuenta con manillar ancho y plano, posición erguida, suspensiones de largo recorrido y detalles estéticos como placa porta números y escape elevado. Su peso en orden de marcha es de 173 kg y posee un precio promocional de lanzamiento de AR$ 11.700.000 .

Triumph Thruxton 400: reinterpreta las líneas de las clásicas Café Racer con semimanillares ajustados tipo clip-on, postura de manejo inclinada, cúpula frontal con faro LED redondo y tapa de asiento trasera de estilo deportivo. Registra un peso de 176 kg y un precio promocional de $11.900.000. Ambas motocicletas disponen de frenos con sistema ABS, control de tracción desconectable, tanque de 13 litros e intervalos de servicios de mantenimiento programados cada 16.000 kilómetros o un año. Además, son ensambladas en la planta industrial que Grupo Corven posee en Venado Tuerto, Santa Fe.

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