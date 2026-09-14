La firma británica Triumph Motorcycles amplió de forma oficial su gama de moto de media cilindrada en el mercado local con la llegada de las Thruxton 400 y Tracker 400. Representadas en el país por Grupo Corven, ambas alternativas toman como base la plataforma de 400 cc para ofrecer dos estilos retro distintivos: una fiel estética Café Racer y una propuesta inspirada en la disciplina deportiva flat track.
Triumph agranda su oferta de cilindrada media en la Argentina con el inicio de venta de las Thruxton 400 y Tracker 400
Importadas y ensambladas localmente bajo el respaldo de Grupo Corven, las nuevas integrantes de la familia Modern Classic combinan un motor monocilíndrico de 42 CV con dos enfoques de conducción bien diferenciados.
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Un motor optimizado para un doble perfil de manejo
Ambos lanzamientos comparten la evolución más reciente del motor TR-Series monocilíndrico de 398 cc, refrigerado por agua, con doble árbol de levas (DOHC) y cuatro válvulas. Esta configuración entrega 42 CV a 9.000 rpm y un torque máximo de 37,5 Nm a 6.500 rpm, logrando un régimen de giro más alto y un incremento del 5% en la potencia máxima respecto de las versiones previas.
La mecánica incorpora acelerador electrónico ride-by-wire, caja de seis velocidades con embrague asistido antirrebote y cadena de transmisión final X-ring.
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Triumph Tracker 400: primer modelo de serie de la marca con diseño de orientación flat track. Cuenta con manillar ancho y plano, posición erguida, suspensiones de largo recorrido y detalles estéticos como placa porta números y escape elevado. Su peso en orden de marcha es de 173 kg y posee un precio promocional de lanzamiento de AR$ 11.700.000.
Triumph Thruxton 400: reinterpreta las líneas de las clásicas Café Racer con semimanillares ajustados tipo clip-on, postura de manejo inclinada, cúpula frontal con faro LED redondo y tapa de asiento trasera de estilo deportivo. Registra un peso de 176 kg y un precio promocional de $11.900.000.
Ambas motocicletas disponen de frenos con sistema ABS, control de tracción desconectable, tanque de 13 litros e intervalos de servicios de mantenimiento programados cada 16.000 kilómetros o un año. Además, son ensambladas en la planta industrial que Grupo Corven posee en Venado Tuerto, Santa Fe.
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