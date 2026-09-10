Honda relanza un modelo histórico en el país y pone en marcha su fabricación nacional + Agregar ámbito en









La reconocida versión vuelve al mercado con mejoras en tecnología y seguridad, y se producirá en la planta de Campana. La preventa comenzará el 1 de octubre.

Honda presenta la nueva versión de un modelo histórico

Honda Motor de Argentina confirmó el regreso de uno de sus modelos más emblemáticos: la Biz 110, que además inicia su producción nacional en la planta de Campana.

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El anuncio se da en un contexto especial para la compañía, que celebra 20 años de fabricación de motocicletas en el país y 48 años de presencia en el mercado local.

El modelo tiene un fuerte vínculo con la historia industrial de la marca en la Argentina. Su primera generación comenzó a producirse en 2006, marcando el inicio de la actividad fabril de Honda en el segmento de motos. Desde entonces, se consolidó como una referencia dentro del universo CUB, destacándose por su confiabilidad y facilidad de uso.

Nueva Honda Biz: más equipamiento y cambios en seguridad La nueva generación incorpora inyección electrónica PGM-FI, que optimiza el arranque y mejora la respuesta del motor. También suma tablero LCD y luces de posición LED, alineándose con las tendencias actuales del segmento.

La nueva generación incorpora inyección electrónica PGM-FI, que optimiza el arranque y mejora la respuesta del motor. También suma tablero LCD y luces de posición LED, alineándose con las tendencias actuales del segmento. En términos de practicidad, mantiene su enfoque urbano con un baúl bajo asiento con capacidad para casco, acceso mediante llave, compartimiento delantero, gancho portaobjetos y un puerto USB-C, pensado para el uso cotidiano.

Uno de los cambios más relevantes aparece en el sistema de frenos: ahora cuenta con comandos en ambas manetas del manillar, eliminando el pedal trasero tradicional. Esta configuración, junto con el sistema CBS (freno combinado), apunta a una conducción más simple e intuitiva. Cuenta además con un puerto USB-C, pensado para el uso cotidiano. La preventa comenzará el 1 de octubre en la red oficial, con un precio sugerido de $4.006.500. Estará disponible en colores Blanco, Azul, Gris y Rojo, y contará con garantía de 3 años. Con este lanzamiento, la marca refuerza su estrategia local y vuelve a apostar por un modelo histórico, ahora adaptado a las nuevas demandas de movilidad urbana.

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