La transición hacia tecnologías de movilidad limpia encuentra en los esquemas híbridos un paso intermedio ideal. Al combinar motores a combustión con propulsores eléctricos alimentados por frenado regenerativo, reducen sensiblemente el consumo de nafta sin la necesidad de depender de un enchufe.
Autos híbridos accesibles: las alternativas más económicas del país para ahorrar combustible
Con valores de entrada que parten desde los u$s22.400, la oferta electroasistida suma opciones de formato urbano y SUV para ingresar a la movilidad sustentable.
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Suzuki Swift Hybrid GLX MT: Con un precio de u$s22.400, lidera como la opción más barata del país. Llega importado de India con un motor 1.2 naftero de 80 CV asistido por el sistema microhíbrido SHVS de 12V y caja manual de 5 velocidades.
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MG 3 Hybrid+ Comfort: El hatchback de segmento B cotiza a US$23.500. Entrega una potencia combinada de 194 CV a través de su motor 1.5 naftero, un propulsor eléctrico y una batería de 1,83 kWh.
MG ZS Hybrid+ Comfort: Dentro del segmento B-SUV, se ubica en US$26.500 (valor promocional). Mantiene la mecánica híbrida de 194 CV acoplada a una transmisión automática de 3 marchas.
Suzuki Across Hybrid GL: Opción dentro del segmento de SUV medianos a US$27.900. Dispone de motor 2.5 litros, tracción integral y una entrega conjunta de 306 CV con caja e-CVT.
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Citroën C4 Hybrid Plus: Representa la alternativa del segmento C con un valor de $44.610.000. Equipa un conjunto microhíbrido de 48V con motor 1.2 turbo, 145 CV y caja automática de doble embrague de 6 marchas.