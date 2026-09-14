Autos híbridos accesibles: las alternativas más económicas del país para ahorrar combustible

Con valores de entrada que parten desde los u$s22.400, la oferta electroasistida suma opciones de formato urbano y SUV para ingresar a la movilidad sustentable.

La transición hacia tecnologías de movilidad limpia encuentra en los esquemas híbridos un paso intermedio ideal. Al combinar motores a combustión con propulsores eléctricos alimentados por frenado regenerativo, reducen sensiblemente el consumo de nafta sin la necesidad de depender de un enchufe.