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14 de septiembre 2026 - 10:05

Autos híbridos accesibles: las alternativas más económicas del país para ahorrar combustible

Con valores de entrada que parten desde los u$s22.400, la oferta electroasistida suma opciones de formato urbano y SUV para ingresar a la movilidad sustentable.

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Los autos híbridos ganan terreno en el país 

La transición hacia tecnologías de movilidad limpia encuentra en los esquemas híbridos un paso intermedio ideal. Al combinar motores a combustión con propulsores eléctricos alimentados por frenado regenerativo, reducen sensiblemente el consumo de nafta sin la necesidad de depender de un enchufe.

Los cinco autos híbridos de entrada al mercado nacional

  • Suzuki Swift Hybrid GLX MT: Con un precio de u$s22.400, lidera como la opción más barata del país. Llega importado de India con un motor 1.2 naftero de 80 CV asistido por el sistema microhíbrido SHVS de 12V y caja manual de 5 velocidades.

  • MG 3 Hybrid+ Comfort: El hatchback de segmento B cotiza a US$23.500. Entrega una potencia combinada de 194 CV a través de su motor 1.5 naftero, un propulsor eléctrico y una batería de 1,83 kWh.

  • MG ZS Hybrid+ Comfort: Dentro del segmento B-SUV, se ubica en US$26.500 (valor promocional). Mantiene la mecánica híbrida de 194 CV acoplada a una transmisión automática de 3 marchas.

  • Suzuki Across Hybrid GL: Opción dentro del segmento de SUV medianos a US$27.900. Dispone de motor 2.5 litros, tracción integral y una entrega conjunta de 306 CV con caja e-CVT.

  • Citroën C4 Hybrid Plus: Representa la alternativa del segmento C con un valor de $44.610.000. Equipa un conjunto microhíbrido de 48V con motor 1.2 turbo, 145 CV y caja automática de doble embrague de 6 marchas.

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