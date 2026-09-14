La marca china que se expande en el país con un competitivo plan de posventa y servicio oficial + Agregar ámbito en









Con un ecosistema de cobertura nacional, repuestos originales y mantenimiento cada 20.000 kilómetros, la firma oriental busca revolucionar la atención al cliente para vehículos electrificados.

Leapmotor ofrece un respaldo de posventa nacional

Entendiendo que la experiencia con un vehículo trasciende el momento de la entrega en el concesionario, la marca china Leapmotor está reforzando de manera acelerada su presencia en la Argentina.

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Para acompañar esta nueva generación de movilidad sustentable, la automotriz impulsó una estrategia de posventa que se posiciona como uno de sus principales factores diferenciales: contar desde el primer día con el apoyo integral del grupo Stellantis, el cual aporta toda su infraestructura, capacidad técnica y amplia red de atención en el país.

Un ecosistema de contención, logística e infraestructura digital Esta colaboración integra la especialización en vehículos electrificados con una estructura ya afianzada en el mercado nacional. Inicialmente, la red contará con 20 e-Expert Centers altamente capacitados en la tecnología de Leapmotor. De forma complementaria, Stellantis trabaja en la implementación de un nuevo Servicio de Contención que aprovechará la capilaridad de sus más de 300 puntos de servicio para atender emergencias.

En caso de alguna eventualidad, los usuarios recibirán orientación en estos centros, los cuales coordinarán el traslado en grúa hacia el e-Expert Center más cercano para su diagnóstico, además de ofrecer soluciones de movilidad y hasta cuatro noches de alojamiento si la situación lo requiere.

La marca china Leapmotor está reforzando de manera acelerada su presencia en la Argentina. El respaldo logístico también es una pieza central dentro de este esquema operativo. Leapmotor se acopla al centro logístico de Stellantis de 24.000 m², destinado al almacenamiento y distribución rápida de piezas en todo el territorio nacional, sumado a la calidad garantizada por la firma Mopar® en repuestos y accesorios oficiales.

Por otro lado, la propuesta aborda las demandas de uso diario de la movilidad eléctrica ofreciendo accesorios y alternativas de recarga específicas: Soluciones de recarga: disponibilidad de estaciones de carga WEG de 7,4 kW y Delta de 7 kW , cargadores portátiles para tomas convencionales de 220V y adaptadores V2L (Vehicle to Load) para suministrar energía a dispositivos externos.

Intervalos prolongados: mantenimientos programados fijados cada 20.000 kilómetros , duplicando los plazos tradicionales de 10.000 km que habitualmente exige el mercado.

Planes FlexCare: paquetes que permiten congelar y contratar por anticipado de 2 a 6 revisiones oficiales .

Plataformas digitales: Implementación del sistema Online Booking para la reserva de turnos en taller y el desarrollo de la E-store Leapmotor, un catálogo digital que reúne la venta de accesorios, soluciones de carga y planes de mantenimiento.