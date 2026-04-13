Autos usados: marzo trajo alivio con casi 154.000 unidades vendidas + Seguir en









El mercado mostró una mejora mensual y cortó la racha negativa, aunque desde el sector advierten que persisten problemas de rentabilidad, presión fiscal y financiamiento.

La venta de autos usados tuvo un repunte en marzo

El mercado de autos de segunda mano en la Argentina registró en marzo un total de 153.995 unidades vendidas, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). La cifra representa un crecimiento del 8,16% interanual frente a las 142.383 unidades del mismo mes de 2025.

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En la comparación mensual, el repunte fue aún más marcado: respecto de febrero (130.229 unidades), las operaciones aumentaron un 18,25%, reflejando un mayor dinamismo en las agencias y concesionarias del país.

En el acumulado del primer trimestre, se comercializaron 437.294 vehículos usados, lo que implica una baja del 5,23% frente a igual período del año pasado, cuando se habían registrado 461.423 unidades.

autos-importación En el acumulado del primer trimestre, se comercializaron 437.294 vehículos usados, lo que implica una baja del 5,23% frente a igual período del año pasado, cuando se habían registrado 461.423 unidades. Un repunte que no alcanza para hablar de recuperación en el mercado de usados Las provincias que mostraron mayor crecimiento en relación a febrero fueron San Luis, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Mendoza, evidenciando un mejor desempeño en distintos puntos del país.

Desde la entidad, su secretario, Alejandro Lamas, analizó el escenario actual: “Después de 2 meses donde la venta de autos usados no recuperaba los volúmenes de venta del año 2025, el mes de marzo cortó esa mala racha”.

“El mercado recuperó volumen y fue el mejor mes desde que comenzó el año. Pero, esto no significa que el sector comenzó su recuperación. Estamos en un mercado muy inestable, y esto lo venimos viendo desde el año pasado pese a los números comercializados”, agregó. “El sector se fue adecuando al nuevo mercado, las agencias recuperaron productos demandados, pero la voracidad fiscal y la baja rentabilidad es un problema a solucionar. Si a esto le sumamos que las tasas que ofrecen los bancos no están acorde a lo que demanda el mercado, el tema se complica más”, expresó Lamas. “También, debemos comentar que la competencia en la actualidad es muy importante debido a la cantidad de marcas que están entrando al mercado. El sector está preparado para afrontar estos desafíos”, finalizó.