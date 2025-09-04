Video: así es el primer auto eléctrico que vuela y aterriza en aeropuertos reales

Este innovador modelo combina la conducción tradicional con la capacidad de vuelo autónomo, sin emisiones y con una autonomía que lo vuelve competitivo.

La movilidad dio un salto histórico en Estados Unidos : la compañía Alef Aeronautics comenzó a probar en aeropuertos de Silicon Valley el Alef Model A , un vehículo 100% eléctrico que no solo circula por tierra, sino que también puede despegar y volar . Las evaluaciones iniciales se llevan adelante en Half Moon Bay y Hollister , marcando un precedente en la integración entre transporte terrestre y aéreo.

Este innovador modelo combina la conducción tradicional con la capacidad de vuelo autónomo, sin emisiones y con una autonomía que lo vuelve competitivo. En ruta puede recorrer hasta 320 kilómetros , mientras que en el aire alcanza los 177 kilómetros por carga , consolidándose como un verdadero exponente de movilidad sustentable.

Su diseño ultraligero y el sistema de despegue vertical eliminan la necesidad de pistas convencionales. Para la primera etapa de ensayos, Alef utilizará la versión Model Zero Ultralight , que por su clasificación cuenta con regulaciones más flexibles: solo puede volar de día y en áreas no pobladas, aunque sin requerir certificaciones federales estrictas.

Según explicó Jim Dukhovny , CEO de la empresa, la visión de Alef es posicionarse como una automotriz con capacidades aeronáuticas, aprovechando la infraestructura vial existente y allanando el camino hacia una movilidad aérea personal.

A diferencia de los drones o aeronaves eVTOL, el Model A fue pensado para integrarse con la vida cotidiana. Con sistemas de asistencia avanzados, busca ofrecer una experiencia accesible y segura, reduciendo la dependencia de pilotos profesionales.

El interés no tardó en llegar: desde su presentación en 2022, la compañía ya recibió más de 3.300 reservas anticipadas, pese a que el precio estimado es de u$s 300.000.

Las pruebas actuales no solo apuntan a validar su desempeño técnico, sino también a medir la convivencia de este tipo de vehículos dentro del espacio aéreo compartido. Se trata de un paso clave hacia un futuro donde los autos voladores formen parte de la movilidad urbana y regional.