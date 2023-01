Ava Max, la Lady Gaga de la nueva década

Elogiada como una nueva Lady Gaga o Dua Lipa, Ava Max viene lanzando singles exitosos desde fines de la década pasada, logrando que su excelente “Sweet but Psycho” de 2020 subiera al top de los charts de medio mundo, igual que la mayoría de sus temas sueltos, aunque le costó lograr el mismo nivel con su álbum debut “Heaven and Hell”. En cambio este “Diamonds and Dancefloors” sólo se apoya en tres singles previos, los contundentes y discotequeros “Millon Dollar Baby”, “Weapons” y “Maybe You Are The Problem” para armar no sólo una colección de hits sino un álbum genuino con espíritu propio y estilo definido. Amanda Ava Koci, es decir Ava Max, descendiente de albaneses que creció en Virginia, viene desarrollando un gusto excelente por el tecno pop ochentista lleno de ritmos duros y sintetizadores vintage, además de letras irónicas sobre desamores que recuerdan el lado más pop de Blondie o Garbage. Con producción de Cirkut (Rhianna) y aportes de Omar Fedi (Justin Bieber, Machine Gun Kelly), este “Diamonds and Dancefloores” ofrece una docena larga de tracks de 3 minutos con matices mas electrónicos o darkies según el caso, y lo cierto es que cada uno podría ser hit por su cuenta.