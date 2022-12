“Bardo”: el “canto a mí mismo” de González Iñárritu

Ahora, con “Bardo”, no solo vuelve al terruño, sino que saca cuentas consigo mismo y con su país natal, a través de un personaje, un periodista y documentalista en crisis más allá de ser mundialmente reconocido. En su regreso, a ese personaje, encarnado por Daniel Giménez Cacho, se le mezclan memorias viejas, reflexiones dolidas, sueños, fantasías, y todo lo vive como si fuera cierto. Algún espectador puede perderse un poco, pero no se aflija, simplemente se está metiendo en la cabeza de un hombre quizá medio enfermo que piensa, delira, e imagina. Tal vez imagine demasiado, porque la película dura 159 minutos y hay partes que sinceramente podrían quitarse. ¿Pero cómo, sin alterar el conjunto? Y aún esas partes tienen su contenido, un simbolismo, algo que integra esa suerte de mural histórico, social, personal de un mexicano que ha visto mucho y sufrido bastante (“Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, decía una famosa frase que le atribuyeron erróneamente al presidente Porfirio Díaz del XIX, y las cosas no cambiaron mucho, aunque ahora algunos digan “Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”).