El BCRA publica el REM, con el mercado atento a las proyecciones del dólar tras el cambio de bandas

El Banco Central publicará el nuevo Relevamiento de Expectativas del Mercado, realizado a fines de diciembre, en la víspera del debut del nuevo esquema cambiario.

En el REM anterior, los pronósticos de la inflación sorprendieron al alza, pero igual terminaron siendo menores al dato oficial. Mariano Fuchila

Hay expectativa sobre si los gurúes de la city mantendrán sus expectativas de inflación para los próximos meses, las cuales se verán plasmadas en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA que se conocerá este miércoles. Además, también se difundirán las proyecciones de las principales consultoras, centros de investigación y entidades financieras respecto al dólar, sobre todo tras el inicio del nuevo esquema cambiario, y el desempeño de la actividad económica.

El REM correspondiente a noviembre sorprendió luego de que empeoraran sus proyecciones de inflación para el cierre de 2025, ya que habían estimado un 2,3% para noviembre, 0,4 puntos encima de lo calculado en el informe anterior. Sin embargo, días después se conoció el dato oficial del INDEC y fue incluso mayor: 2,5%.

Para los siguientes seis meses, se esperaba un descenso sostenido que comenzaría con un IPC de 2,1% en diciembre y llegaría a 1,5% en mayo. Restará saber si el nuevo REM ratifica esa lectura. Teniendo en cuenta que las primeras estimaciones para diciembre oscilan entre el 2,3% y el 2,5% (como las de las consultoras EcoGo, Analytica y Equilibra), la inflación anual se ubicaría cerca del 31%.

dolar blue Depositphotos Dólar y proyecciones del PBI En cuanto al dólar, el REM de noviembre esperaba que cierre a $1.473 en diciembre, cuando finalmente terminó a $1.455. Para el cierre de este mes, se espera un tipo de cambio en $1.501, mientras que para diciembre de 2026 sería de $1.720.

Otro elemento importante son las proyecciones sobre actividad económica, que en el último REM mostraron una importante mejora. Para el último trimestre del año la city aguardaba un alza del 0,5% (en el REM de septiembre había proyectado una merma de 0,5%), por lo cual, en caso de cumplirse, en 2025 el PBI mostraría un avance del 4,4%, cuando en octubre el crecimiento esperado era de 3,9%.

Vale remarcar que este cambio se da luego del ajuste al alza que hizo el INDEC para datos viejos de su serie desestacionalizada del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Lo que permitió que la economía arrojara un incremento en el segundo trimestre, contrario a la caída que esperaba el sector privado, por lo cual logró evitar la recesión técnica. De momento, algunas consultoras proyectan una nueva caída en noviembre. Por ejemplo, la medición desestacionalizada que realiza Orlando Ferreres & Asociados registró una caída de 0,8% respecto a octubre, que ya había arrojado una baja de 0,4% según el EMAE. De manera similar, Equilibra proyectó una baja mensual de 0,5%. Sin embargo, no es un consenso generalizado. El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) tuvo una variación mensual en noviembre del 0,2%

