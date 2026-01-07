Emiliano “Dibu” Martínez fue titular en el empate sin goles de Aston Villa ante Crystal Palace por la Premier League, tuvo una atajada clave en el primer tiempo y fue reemplazado por lesión en el entretiempo, una situación que volvió a generar preocupación por su estado físico a meses del Mundial 2026.
Alerta Scaloneta: Dibu Martínez fue reemplazado en el entretiempo y volvió a encender las alarmas de lesión
El arquero argentino salió tras el primer tiempo ante Crystal Palace, recibió hielo en el gemelo izquierdo y sumó un nuevo episodio en una temporada marcada por molestias.
El arquero argentino inició como titular en el Selhurst Park por la fecha 21 de la Premier League, pero no salió a disputar el segundo tiempo y fue sustituido por Marco Bizot, una modificación que el club informó de manera escueta en redes sociales. La salida reavivó las dudas en torno al estado físico del guardameta, que arrastra distintas molestias a lo largo de la temporada.
Antes de dejar el campo, Martínez había sido determinante a los 16 minutos, cuando respondió con una estirada a mano cambiada ante un remate a quemarropa de Brennan Johnson, en la jugada más peligrosa del conjunto local durante la primera etapa. Esa intervención sostuvo el cero del equipo dirigido por Unai Emery.
Tras el descanso, la ausencia del arquero argentino llamó la atención de los hinchas y de la transmisión televisiva. Minutos después del inicio del complemento, ESPN mostró a Martínez rumbo al banco de suplentes, donde se le aplicó hielo en el gemelo izquierdo, señal que reforzó la hipótesis de una molestia muscular. Su rápida salida al vestuario al cierre del primer tiempo ya había anticipado el cambio.
Las lesiones: el karma del "Dibu" Martínez esta temporada
Los inconvenientes físicos del Dibu se repiten en el actual curso. En octubre, estaba anunciado como titular frente a Feyenoord, pero fue reemplazado antes del inicio del partido. En aquel momento, la BBC mencionó un golpe durante la entrada en calor, mientras que el periodista Gastón Edul habló de una contractura en el gemelo. En diciembre, tampoco pudo jugar ante Brighton pese a haber realizado el calentamiento previo, y Emery explicó luego que sentía dolores en la espalda.
En lo que va de la temporada, Martínez se perdió ocho partidos, aunque no todos por lesión. Cumplió una fecha de suspensión tras la expulsión sufrida ante Manchester United en el cierre de la Premier League pasada y, con la selección argentina, no estuvo en un amistoso para darle minutos a Gerónimo Rulli.
En números, el arquero acumula 20 partidos, con seis vallas invictas y 19 goles recibidos. Fue titular en los últimos cinco encuentros del torneo local ante Manchester United, Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest y Crystal Palace.
El empate dejó a Aston Villa sin poder capitalizar la igualdad del Manchester City, y ambos continúan como escoltas con 43 puntos, a la espera del cierre de la fecha. En paralelo, el equipo de Emery mantiene expectativas en la Europa League, donde suma 15 unidades y buscará asegurar su clasificación directa a octavos en las próximas jornadas, antes de afrontar compromisos por FA Cup y la Premier League.
