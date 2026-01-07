Delcy Rodríguez y el chavismo prometen "rescatar" a Nicolás Maduro y sostener la gobernabilidad

La presidenta encargada de Venezuela reunió al Gran Polo Patriótico, fijó prioridades políticas y llamó a la unidad frente al escenario abierto tras la detención del exmandatario en EEUU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , encabezó este miércoles una cumbre del chavismo en Caracas en la que ratificó el compromiso político de trabajar por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores , detenidos en Estados Unidos , y de preservar el control institucional en medio de la crisis abierta tras su captura.

Las declaraciones de la flamante mandataria se dan en un contexto de incertidumbre fuerte incertidumbre política en medio de amenazas del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , que la presiona para que responda a sus comandos para llevar adelante el control del país. Rodríguez sostuvo este martes que no responderá a las advertencias estadounidenses aunque el líder republicano anunció fuertes medidas, como la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

El encuentro se realizó en el Teatro Teresa Carreño , donde Rodríguez se reunió con los partidos que integran el Gran Polo Patriótico para definir una hoja de ruta común frente al nuevo escenario político.

Según informó el equipo de prensa de la Presidencia, uno de los ejes centrales fue lo que el oficialismo denomina “el rescate” de Maduro y Flores , a quienes califican como víctimas de un “secuestro” ejecutado por fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con el comunicado oficial, la reunión tuvo como objetivo “trazar metas en defensa de la paz y la soberanía ”, en un contexto marcado por la captura del exmandatario y los ataques registrados el sábado pasado en Caracas y en tres estados cercanos a la capital.

En ese marco, el chavismo fijó como prioridades “garantizar la paz en toda la república” y “mantener la gobernabilidad política ante los desafíos actuales”.

Del encuentro participaron figuras centrales del poder chavista, entre ellas el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada; el ministro del Interior, Diosdado Cabello; gobernadores, diputados, vicepresidentes sectoriales y referentes de la coalición oficialista.

Durante su intervención, Delcy Rodríguez, que ya avanzó con designaciones en áreas clave como seguridad y economía, llamó a consolidar una “unidad monolítica” dentro del oficialismo y a asegurar la continuidad de la actividad productiva. En ese sentido, instó a sostener “la producción nacional a través de los motores de la agenda económica bolivariana”, según el texto difundido.

Por su parte, las fuerzas políticas que integran el Gran Polo Patriótico expresaron su “compromiso inquebrantable” con las tareas orientadas a la liberación de Maduro y Flores, detenidos en la madrugada del sábado 3 de enero durante una operación militar que, según el fiscal general Tarek William Saab, dejó “decenas” de muertos.

La reunión se produjo el mismo día que la Casa Blanca aseguró que tienen "la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela" y que "sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América".

Tras su arresto, Maduro fue trasladado de inmediato a Estados Unidos, donde enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína, en una causa que marca un punto de inflexión para el chavismo y para el equilibrio de poder en Venezuela.