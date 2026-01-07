En medio del conflicto en Venezuela, EEUU anunció su salida de 66 organismos internacionales

Desde la administración de Donald Trump justificaron la decisión al señalar que se trata de instituciones "redundantes en su alcance, mal gestionadas, innecesarias, derrochadoras, mal administradas".

En medio del avance político y militar en Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro el sábado por la madrugada, Estados Unidos anunció este miércoles que saldrá de 66 organizaciones internacionales y se aleja aún más de la cooperación internacional , una característica central de la administración de Donald Trump desde el comienzo de su gestión hace casi un año.

Entre los organismos más importantes están la agencia de población de la ONU y el tratado de la ONU que establece negociaciones internacionales sobre el clima.

La medida fue anunciada por la Casa Blanca luego de que Trump firmara una orden ejecutiva para suspender el apoyo de Estados Unidos a estas organizaciones, agencias y comisiones. La mayoría de ellos (35) están relacionados con la ONU y se centran en el clima, el trabajo y otros temas que el gobierno estadounidense categorizó como a favor de la diversidad y de iniciativas "woke" . Las restantes 31 son organismos independientes no vinculadas a Naciones Unidas.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado apuntó: "La administración Trump ha encontrado que estas instituciones son redundantes en su alcance, mal gestionadas, innecesarias, derrochadoras, mal administradas, capturadas por los intereses de actores que impulsan sus propias agendas contrarias a las nuestras , o una amenaza para la soberanía, las libertades y la prosperidad general de nuestra nación".

Durante el primer año de administración trumpista, Estados Unidos ya había suspendido el apoyo a organismos como la Organización Mundial de la Salud, el Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (conocido como Unrwa), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Unesco. Desde la Casa Blanca explicaron que buscan tener un enfoque más selectivo para pagar sus cuotas al organismo mundial, eligiendo qué operaciones y agencias cree que se alinean con la agenda de Trump.

Esta agenda de política internacional marcó un importante cambio respecto a sus antecesores, tanto republicanos como demócratas, que siempre trataron con la ONU. A partir de la distancia de Trump, el organismo mundial se vio obligado a llevar a cabo recortes de personal y programas.

Agencias no gubernamentales independientes, algunas que trabajan con las Naciones Unidas, reportaron cierres de proyectos por la decisión de la administración estadounidense de reducir la asistencia extranjera a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o Usaid.

La retirada de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o Unfccc, es el último esfuerzo de Trump y sus aliados para distanciar a Estados Unidos de organizaciones internacionales centradas en el clima y en abordar el cambio climático.

La Unfccc, el acuerdo de 1992 entre 198 países para apoyar financieramente actividades de cambio climático en países en desarrollo, es el tratado subyacente para el histórico acuerdo climático de París. Trump dejó en claro que considera que el cambio climático es un "engaño" y se retiró del acuerdo poco después de asumir al frente de la Casa Blanca.