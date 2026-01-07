Incendios en Chubut: ya hay más de 3.000 evacuados y se sumó el avión hidrante más grande del país + Seguir en









El avance de los focos en El Hoyo y Epuyén ya arrasó más de 2.000 hectáreas. Se sumó el avión hidrante más grande del país y la Provincia ofrece una recompensa millonaria para dar con los responsables.

El Boeing 737 Fireliner, con capacidad para 15 mil litros de agua, se incorporó al operativo aéreo en medio de condiciones climáticas adversas. Greenpeace Arg (X)

Los incendios en El Hoyo y Epueyén ya dejaron al menos 3000 evacuados y 2000 hectáreas quemadas hasta este miércoles por la tarde. Ahora, se sumó el avión hidrante más grande del país, el Boeing 737 Fireliner perteneciente a la provincia de Santiago del Estero, que transportará 15 mil litros de agua para tratar de calmar la delicada situación en Chubut.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde el Ejecutivo chubutense explicaron que la incorporación del Boeing 737 Fireliner se inscribe dentro de un operativo de emergencia de gran escala, que articula recursos aéreos y terrestres. En el terreno trabajan brigadistas forestales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal técnico, en un escenario de fuertes vientos, altas temperaturas y baja humedad, factores que dificultan el control de las llamas.

Diego Santilli viajó a Chubut y recorrió la zona de incendios junto al gobernador, Ignacio Torres. diego santilli e ignacio torres junto a vecinos afectados por el fuego El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó a Chubut para recorrer con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, las zonas afectadas por los incendios en las localidades de El Hoyo y de Epuyén. Supervisaron el operativo en marcha y acompañaron a los equipos que trabajan para contener el fuego y asistir a los vecinos afectados. “Vinimos a ponernos a disposición y a trabajar en nombre del Presidente”, afirmó el funcionario. La visita también busca blindar la reforma laboral.

El representante del Poder Ejecutivo nacional llegó esta mañana a la Patagonia donde fue recibido por el mandatario local. “Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta", expresó en primer lugar.

Ofrecen una recompensa de $50 millones para identificar a los autores del incendio intencional en Chubut En ese marco, el gobernador Torres anunció una recompensa de $50 millones para quienes aporten datos certeros que permitan identificar a los autores de los incendios, especialmente en el foco activo de Puerto Patriada.

La medida busca acelerar la investigación judicial luego de que se confirmara que al menos dos de los incendios fueron provocados de manera intencional. “No vamos a permitir que estos hechos queden impunes”, advirtió el mandatario provincial.

Temas Chubut