Cedears: las tres empresas que más dividendos pagan actualmente

Estas opciones permiten construir una cartera defensiva para cobrar una renta periódica en dólares.

Estas empresas con Cedears permiten crear una cartera defensiva para cobrar una renta periódica en moneda dura.

En el mundo de los Cedears , muchos inversores argentinos buscan instrumentos financieros que les permitan generar ingresos pasivos en dólares a través de dividendos. Y entre las opciones más atractivas de hoy en día, se destacan especialmente las de Dow, Altria Group y Verizon Communications .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Altria Group, la gigante tabaquera estadounidense, suele encabezar las listas de Cedears con mayor rendimiento por dividendos.

Su negocio principal, la venta de productos de tabaco como Marlboro, generó flujos de efectivo consistentemente sólidos, lo que le permite mantener una política de dividendos elevados y crecientes.

En los últimos años, la empresa fue reconocida como uno de los pagadores de dividendos más altos del S&P 500 , con un rendimiento que puede superar el 6% anual en dólares para los tenedores de Cedears .

Este atractivo rendimiento se explica en parte porque su acción sufrió correcciones en precio en el pasado, lo que eleva el dividend yield cuando se calcula respecto al valor actual del instrumento.

Además, Altria tiene décadas de incrementos consecutivos de dividendos, lo que la convierte en una opción tradicional para quienes buscan ingreso regular.

Los dividendos mundiales cedieron un 4% en el tercer trimestre Muchos Cedears pagan más de un 5% anual en dólares por dividendos.

Verizon Communications (VZ)

Verizon es una de las principales empresas de telecomunicaciones de EEUU, con una amplia base de clientes en servicios móviles y de datos.

A través de su Cedear, VZ paga dividendos regularmente y ofrece un rendimiento atractivo para quienes buscan renta en dólares.

Los dividendos de Verizon suelen situarse en torno al 5%–6% anual, dependiendo del precio del activo y las fechas de pago. Esta tasa posiciona a Verizon como uno de los Cedears con mejores dividendos en su industria, especialmente dentro de los sectores defensivos como telecomunicaciones y servicios públicos.

Dow (DOW)

Dow, la gran compañía de materiales y productos químicos, también se destaca entre los Cedears que generan buenos ingresos por dividendos.

Aunque su rendimiento puede ser algo más moderado que el de Altria o Verizon, sigue siendo superior al promedio del mercado global, con una rentabilidad anual en torno al 5% en dólares según reportes recientes.

La renta de Dow reflejan la política de retorno al accionista que la empresa mantiene, especialmente pese a los desafíos cíclicos del sector químico.