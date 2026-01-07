EEUU: protestas en Nueva York tras el asesinato de una mujer a manos de un agente migratorio en Minnesota

La muerte de una ciudadana estadounidense durante un operativo federal desató concentraciones frente a edificios oficiales y reavivó el debate político sobre el accionar de las fuerzas migratorias y las políticas de ciudad santuario.

La movilización se realizó en Foley Square, frente a la sede del Departamento de Seguridad Nacional, luego del operativo en Minneapolis que terminó con una mujer de 37 años baleada por un agente del ICE.

Manifestantes comenzaron a concentrarse durante la noche de este miércoles en Foley Square , en el sur de Manhattan, para repudiar el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , luego de que un agente de esa fuerza matara a tiros a una mujer durante un operativo en Minneapolis .

La protesta fue convocada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y se desarrolló frente a un punto simbólico: la plaza se encuentra entre el tribunal federal y 26 Federal Plaza , sede del Departamento de Seguridad Nacional en Nueva York. Según informaron medios locales, la movilización comenzó de manera gradual y fue calificada como una “ manifestación de emergencia” tras conocerse el hecho ocurrido en Minnesota .

Las concentraciones se mantuvieron mayormente pacíficas, aunque se registraron momentos de tensión cuando algunos manifestantes bloquearon accesos al edificio federal. En ese contexto, hubo detenciones puntuales por obstrucción de entradas y salidas, mientras las autoridades seguían de cerca el desarrollo de la protesta.

El episodio que originó la reacción ocurrió durante un procedimiento del ICE en Minnesota, cuando una mujer de 37 años, ciudadana estadounidense , murió tras recibir disparos de un agente migratorio. De acuerdo con la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional, la mujer habría intentado atropellar a varios efectivos con su vehículo mientras intentaba huir del lugar.

“El agente, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia”, sostuvo el organismo en un comunicado difundido en la red social X. En ese mismo mensaje, el DHS calificó el accionar de la mujer como un “acto de terrorismo” , al señalar que embestir a agentes con un vehículo implica una amenaza letal.

Sin embargo, en paralelo comenzó a circular un video grabado por testigos, en el que se observa una discusión entre la mujer y un agente. En las imágenes, al negarse a ser detenida, la conductora acelera su camioneta y, ante la posibilidad de fuga, un efectivo dispara al menos tres veces contra el vehículo, que luego terminó chocando contra autos estacionados.

El jefe de Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, afirmó en conferencia de prensa que la mujer no era objetivo de ningún operativo y que no existían indicios de que estuviera vinculada a una investigación previa. Según explicó, la víctima se encontraba en su auto y habría bloqueado la calle en medio del despliegue de agentes, una situación que —dijo— se repite en distintas ciudades del país.

Cruce político y respaldo de Trump

El caso generó fuertes reacciones políticas. El presidente Donald Trump defendió públicamente al agente involucrado y apuntó contra la “izquierda radical”, a la que acusó de hostigar de forma sistemática a las fuerzas de seguridad.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump calificó a la mujer como una “provocadora profesional” y sostuvo que actuó de manera “violenta, deliberada y brutal” al resistirse y embestir al oficial. “Aparentemente le disparó en defensa propia”, afirmó, y agregó que estos episodios ocurren porque sectores radicalizados “amenazan y atacan” a los agentes del orden. “Ellos solo están tratando de hacer su trabajo de hacer a América segura”, concluyó.

Las declaraciones del mandatario contrastaron con las críticas de dirigentes demócratas. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió que el agente sea investigado penalmente “con todo el rigor de la ley” y acusó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de carecer de credibilidad. En la misma línea, el senador por Nueva York Chuck Schumer advirtió que “los agentes del DHS no deberían patrullar nuestros barrios como una fuerza de ocupación”, y sostuvo que su presencia “solo crea caos y cuesta vidas”.

Por su parte, el flamante alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, una de las figuras más salientes de la oposición en el útlimo tiempo, también se pronunció sobre el caso y reafirmó su respaldo a las leyes de ciudad santuario. “Cuando los agentes del ICE atacan a inmigrantes, nos atacan a todos”, afirmó, y aseguró que su administración continuará cumpliendo las políticas que limitan la cooperación con esa agencia federal.