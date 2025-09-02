Patricia Bullrich comparó la filtración de audios con el caso Maldonado: "Es un ataque directo a la democracia argentina"







La ministra de Seguridad responsabilizó al kirchnerismo de la publicación de audios atribuidos a Karina Milei y aseguró que fueron difundidos "ahora como un misil político en plena campaña electoral".

Patricia Bullrich responsabilizó al kirchnerismo de la filtración de los audios atribuidos a Karina Milei.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a vincular al kirchnerismo a la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, grabados, según precisó la propia funcionaria, en la Casa Rosada y en la Cámara de Diputados. "Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más importantes de la historia", advirtió y consideró que los archivos fueron difundidos "ahora como un misil político en plena campaña electoral".

En ese sentido, agregó que la filtración de los audios es un "ataque directo a la democracia argentina", organizado "en todas sus etapas". Según precisó Bullrich, la "operación" comenzó con la grabación, luego con el tiempo de espera y luego con la "ejecución en época electoral". "Digna de una organización política con fines claros: volver a la Argentina que estamos dejando atrás", señaló.

La titular de Seguridad, que ejerció el mismo cargo durante la presidencia de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, e hizo una comparación con el caso que rodeó a la muerte de Santiago Maldonado en 2017. Al respecto, Bullrich apuntó: "A dos meses de una elección nos inventaron un muerto".

Sobre este hecho, recordó: "Pasamos 82 días bajo una de las mentiras más brutales que se recuerden en democracia. Inventaron audios, testigos, una historia entera para destruir al Gobierno. Sin chequear nada. En esos días, mancharon el honor de la Gendarmería, acusaron a inocentes y hasta persiguieron a sus hijos en las escuelas".

La funcionaria vinculó los dos sucesos al kirchnerismo y advirtió que "se quedan sin ideas y la violencia no les alcanza recurren a lo mismo de siempre: pierden poder, inventan caos. Crean un clima de sospecha, de miedo, de incertidumbre".

A su vez, repitió la hipótesis que había planteado durante una entrevista este lunes y aseguró que la "operación" llega a partir de la "inteligencia ilegal, con vínculos extranjeros, sembrando la desconfianza y odio". Bullrich había señalado ayer en LN+ que se trataba de una operación con denuncias previas de intromisión de agentes rusos y venezolanos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1963014075992178707&partner=&hide_thread=false Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia, comandada por el kirchnerismo. pic.twitter.com/FdzjTZh1Je — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2025 Patricia Bullrich apuntó contra los periodistas que difundieron los audios de Karina Milei Por otro lado, arremetió contra los periodistas que publicaron los audios, contra quienes pidió allanamientos, y lanzó: "Los que difunden material ilegal no están informando, están operando, desinformando. Saben que la fuente es clandestina y que los audios están manipulados y que el momento electoral no es casual. Esa conducta es real malicia, es elegir deliberadamente dañar, desestabilizar y manipular la opinión pública". Para cerrar, remarcó que la prioridad del Gobierno es dejar en claro que "no se va a arrodillar frente a las mafias ni frente a lo peor de la política". "Tenemos un principio innegociable: el que las hace, las paga. Ningún gobierno serio y responsable puede elegir la inacción frente a la posibilidad de que se haya grabado a un funcionario de primera línea en la Casa de Gobierno ni en el Congreso. Lo que importa es el funcionamiento sin miedo de nuestras instituciones republicanas, protegiendo la seguridad nacional", concluyó.