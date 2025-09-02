Embajada de Rusia negó que la inteligencia de su país esté involucrada en la difusión de los audios

La ministra de Seguridad había asegurado que "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" estarían vinculados a la filtración de audios de Karina Milei.

"Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa", señaló el comunicado difundido por la sede diplomática.

En ese sentido, desde la embajada remarcaron que " no se ha aportado ninguna prueba al respecto " y rechazaron "categóricamente" las acusaciones de Bullrich, las cuales tildaron de "infundadas y falsas ". "El deseo de ver 'espías rusos' en cada esquina es irracional y destructivo ", aseveraron.

En el comunicado indicaron abogar "constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina " y resaltaron "la sólida amistad" entre ambos pueblos.

"El próximo mes de octubre, deseamos celebrar juntos el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ruso-argentinas en este espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia ", concluyeron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmbRusiaEnArgEs/status/1962964834753941862&partner=&hide_thread=false Rechazamos categóricamente las acusaciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), considerándolas infundadas y falsas.



Comentario completo: https://t.co/djI2Qmzsit pic.twitter.com/xdIUGJwLVq — Embajada de Rusia,AR (@EmbRusiaEnArgEs) September 2, 2025

Javier Milei: "Estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real"

El presidente Javier Milei salió este martes a cuestionar al periodismo por la divulgación de audios de su hermana Karina, mientras el Gobierno afronta un momento convulsionado en su gestión debido al sacudón político ocasionado por el caso de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A través de su cuenta de la red social X (ex Twitter) el mandatario atribuyó la controversia a una "red de espionaje ilegal" que opera contra su gestión, al mismo tiempo que expresó que hay "espías que se disfrazan de periodistas".

Pasado el mediodía, Milei se subió al mensaje que posteó minutos antes el presidente de la Cámara de Diputados, donde aseguró que "ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados".

En su mensaje, Javier Milei volvió a cargar las tintas en la teoría de una "red de espionale ilegal" que atenta contra el Gobierno y que, presuntamente, fogoneó la filtración de audios en el caso de la corrupción en ANDIS. Al mismo tiempo, el Presidente cree que los periodistas forman parte de ese entramado y que ejecuta acciones en detrimento de la gestión libertaria, en un contexto electoral, con alto impacto político.

"A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de "periodistas" quieren desviar la atención del tema real", disparó Milei en su mensaje, reposteando la publicación de Menem.

Como ya es habitual, Milei cargó contra los periodistas: "No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin", concluyó el mensaje del Presidente, cerrando la defensa de su hermana Karina y el "Triángulo de hierro" de Casa Rosada.