“Caleidoscopio” en Netflix: ver series como antes se leía “Rayuela”

“Caleidoscopio” está protagonizada por Giancarlo Esposito, más conocido por su personaje de Gustavo Fring en “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, ahora como un veterano ladrón de una banda en su preparación del golpe épico en busca de hacerse de 7.000 millones de dólares. Claro que cuesta no asociarlo con el narcotraficante de Nuevo México que mantuvo su fachada durante años al frente del mítico local de fast food “Los pollos hermanos”. Aunque ha recibido críticas por ser más interesante en teoría que en la práctica, con el objetivo de plantear la narración como un rompecabezas pero sin un fondo de contenido que lo justifique, y a veces no encajen todas las piezas, es entretenida y ha conseguido ubicarse rápidamente entre las más vistas de Netflix.

A mitad de año se estrenó una película que ahora está en boca de todos y resultó multipremiada: “Everything, everywhere, all at once”, que si bien no tiene capítulos aleatorios se construye a través de los universos paralelos. El film de Dan Kwan y Daniel Scheinert cobró repercusión los últimos días tras ganar dos Globos de Oro a mejor actriz (Michelle Yeoh) y mejor actor secundario (Jonathan Ke Kwan), además de haber sido nominada en varios como los Independent Spirit y Critics Choice Awards. La historia comienza cuando una ruptura interdimensional altera la realidad y Evelyn (Yeoh), una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta improbable heroína de comedia absurda debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del metaverso mientras el destino del mundo pende de un hilo. Disponible en Apple TV+, Amazon, Hulu y A24, se convirtió en éxito absoluto de la productora A24 con un costo de 25 millones de dólares que ya recaudó más de 100 millones. Sus fortalezas coinciden con sus debilidades: ritmo vertiginoso y caótico, inventiva pasada de rosca, extrañeza, libertinaje y gags no siempre efectivos. Lo mismo que deslumbra y fascina puede resultar extenuante y hasta tedioso. Secuencias escatológicas, peleas de artes marciales y momentos de emotividad.