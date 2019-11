Caló: "No me importa quedar sindicado como el primer albertista"

En diálogo con radio Milenium, el líder metalúrgico dijo que pese a estar de acuerdo con el pacto social, él va a defender los salarios de su gremio "como corresponde", y se comprometió a tratar de recuperar los puntos de poder adquisitivo que se perdieron este año producto de la inflación.

Reconoció que con Mauricio Macri había tenido expectativas en el comienzo de la gestión, e indicó que el conflicto apareció a los dos años. "Antes (con Cristina Kirchner) hacíamos paro por el impuesto a las Ganancias. Hoy porque la gente no come. ¡Mirá qué diferencia!", comparó Caló, que luego aclaró que su gremio no se plegaba a los paros por Ganancias.

Luego precisó que entre 2015 y la actualidad "se perdieron 50.000 puestos de trabajo" en su gremio, al tiempo que se produjeron "10.000 suspensiones y 2800 pymes cerraron".

Sobre los acuerdos paritarios y los rumores de posibles topes en el marco del pacto social, Caló dijo que cree que Alberto Fernández "va a dejar que cada gremio trate de arreglar lo mejor posible para crear puestos de trabajo".

"No me importa quedar sindicado como el primer albertista. Yo lo voy a apoyar y cuando se equivoqué se lo voy a decir", recalcó. "La gente está esperanzada con Alberto y una de las primeras medidas va a ser darle de comer a la gente. Después hay que crear trabajo", agregó.