Dicen en el campo: expectativas más favorables para la agroindustria

“Cada argentino exporta el 50% de (lo que exportan) los uruguayos, y un tercio de los chilenos. Además, según el Banco Mundial, la Argentina es el único país de la región que no creció”, señaló el titular de Bioeconomía (ex-Agricultura), Fernando Vilella , durante la Semana de la Ingeniería que, en este caso, abordó “El desafío de alimentar el mundo” . El encuentro, en la tradicional sede de Cerrito al 1100 reunió a cantidad de empresarios de las principales alimentarias, economistas y, naturalmente, ingenieros, pero no agrónomos, sino de diferentes vertientes de la profesión y esa fue, justamente, una de las novedades (Danone reconoció tener ya más de 300 en su staff). Con Pablo Bericiartua , presidente del CAI (Centro Argentino de Ingenieros), y Javier Goñi , CEO de Ledesma, a la cabeza, las jornadas resultaron con una visión muy positiva para el sector de alimentos, aunque también se escucharon algunos reclamos si bien, en general, eran para facilitar inversiones; acelerar desarrollos; y apurar las desregulaciones. “El Estado debe ser el facilitador del ambiente de negocios. Tenemos expectativas por el cambio. Ruanda, después de su desastre, ahora está en el lugar 28 en la facilidad de hacer negocios, mientras que Argentina está encima del 100”, aseguró Sven Piederiet , CEO de la holandesa Salentín, tras destacar que “el cambio cultural que necesita Argentina es la competitividad”.

También el economista Dante Sica coincidió en que el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) “va a apuntalar las importaciones de bienes de capital”, y que “ya no alcanza con (tocar) el tipo de cambio. Ahora hay que avanzar con las desregulaciones”. “La productividad se cayó en los últimos 20 años, mientras que el Estado se multiplicó”, dijo Sica antes de agregar que “el Impuesto PAIS, Retenciones, y el Impuesto al Cheque, representan 3 puntos del PBI. El Estado tiene que achicar los gastos para poder bajarlos. Sin superavit fiscal no se puede bajar impuestos”, cerró. Pero fue el titular de la poderosa Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima, un diplomático de carrera, ex embajador ante la Unión Europea, el que le dio a los hombres de negocios algunas señales de hacia adonde apunta esta gestión. “En 20 años, de cada 5 personas, 3 van a ser de Asia. Hay que ir hacia ahí”, dijo logrando captar la atención de todos, igual que cuando aseguró que “El acuerdo con la UE (Unión Europea) no es tanto de comercio, como de normas”, y consideró que “con un (Emmanuel) Macron débil es más factible un acuerdo”, en alusión al ahora debilitado presidente francés. “Pero, si se cae la UE, ¿adonde vamos?. EE.UU. no hace acuerdos en años de elecciones (el próximo 5 de noviembre), Japón va a acuerdos sin acceso, y la India es un país en desarrollo, inmenso, pero que hay que negociar por sectores, lo que es muy complejo, y queda China, donde aumentamos mucho las exportaciones, pero mucho más las impo”, aseguró Cima. “Necesitamos reconstruir la inteligencia comercial , y mejorar la continuidad de las políticas, incluyendo la exterior. Hay que recuperar la seriedad”, dijo ante un auditorio de empresas alimentarias que, según la Copal, que las nuclea, asciende a 14.000 firmas (cifra que se redujo 30% desde el 2009), de las cuales solo 1.300 exportan.