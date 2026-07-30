Un reconocido productor de Hollywood fue acusado de dirigir un esquema ponzi de u$s100 millones

Jason Cloth enfrenta siete cargos de fraude electrónico por supuestamente mentir a los inversionistas sobre el uso que se le daría a su dinero.

Jason Cloth , un financiero con créditos como productor ejecutivo en películas como Joker , Babylon y Ghostbusters: Afterlife , fue acusado en Chicago de dirigir un esquema ponzi de 100 millones de dólares.

Cloth, de 60 años, enfrenta siete cargos de fraude electrónico por supuestamente mentir a los inversionistas sobre el uso que se le daría a su dinero. Según la acusación, tomó fondos destinados a un proyecto cinematográfico y una plataforma de videojuegos y los utilizó para pagar a inversionistas en un proyecto inmobiliario canadiense.

Según la Fiscalía de Estados Unidos en Chicago, Cloth fue arrestado el martes en Los Ángeles.

Cloth se ha enfrentado a varias demandas de inversores que lo acusan de apropiarse indebidamente de su dinero. En un caso en Chicago, un grupo de inversores alegó haber sido estafado por 80 millones de dólares, dinero que estaba destinado a financiar Ghostbusters: Afterlife , Monkey Man y otras películas.

“Lleva mucho tiempo haciendo esto”, dijo Alexander Loftus, un abogado de Chicago que presentó la demanda. “El argumento principal de venta de Cloth es que invirtió en 'Joker' y que fue un gran éxito financiero. No les dijo que había sobrevendido muchísimas entradas y que había estafado a los inversores… Siempre usa el nuevo proyecto para saldar la deuda del anterior ”.

Los demandantes llegaron a un acuerdo extrajudicial el año pasado con Sanford Schmidt, el asesor que recomendó la inversión a sus clientes. Aún buscan recuperar unos 60 millones de dólares de la aseguradora de Schmidt. Loftus indicó que hay 137 inversores en la demanda colectiva.

La empresa de Cloth, Creative Wealth Media Finance, se declaró en bancarrota en Canadá en 2023. La Comisión de Valores de Ontario alegó que Cloth había recaudado unos 500 millones de dólares de 500 inversores en Estados Unidos y Canadá durante la década anterior. La Comisión acusó a Cloth de recaudar más dinero del necesario para proyectos de cine y televisión, y luego desviarlo a otros fines.

Según la OSC, la empresa de Cloth otorgó préstamos sin garantía por valor de 50 millones de dólares a un promotor inmobiliario para la construcción de condominios en Kingston, Ontario, los cuales no habían sido reembolsados en el momento de la quiebra.

Tras un juicio civil de dos días celebrado en West Palm Beach, Florida, en 2024, Cloth fue condenado a pagar 19,6 millones de dólares a un inversor que había aportado dinero a un proyecto televisivo. Cloth no compareció al juicio, alegando previamente ante el juez que no estaba en condiciones de representarse a sí mismo y que tenía previsto asistir al Festival de Cine de Cannes en esas fechas.

Cloth apeló el veredicto del jurado en ese caso, pero el tribunal de apelaciones lo confirmó el año pasado. Los abogados de Cloth en el ámbito civil no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios realizada el miércoles.

La acusación formal exige el reembolso de 12,25 millones de dólares. Cada cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima teórica de 20 años de prisión. La oficina del FBI en Chicago busca a otras víctimas.