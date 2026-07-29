El pueblo de Buenos Aires que tiene menos de 1000 habitantes y es ideal para desconectarse

A medida que crece el interés por las escapadas de cercanía , muchos viajeros empiezan a mirar más allá de los destinos tradicionales. En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires sobreviven pequeñas localidades donde el ritmo cotidiano parece haberse detenido y el turismo todavía conserva un perfil tranquilo.

Entre esos lugares aparece San Francisco de Bellocq , una localidad que reúne a menos de mil habitantes y que mantiene vivas varias de las características típicas de los antiguos pueblos rurales bonaerenses. Su identidad está marcada por la actividad agropecuaria, la arquitectura de principios del siglo XX y una fuerte vida comunitaria.

Quienes llegan hasta allí suelen buscar una pausa del movimiento de las grandes ciudades. Aunque no cuenta con grandes complejos turísticos, ese es justamente uno de sus principales atractivos: la calma, los paisajes abiertos y la posibilidad de recorrer sus calles sin apuro, descubriendo rincones que hablan de su historia.

Una pequeña localidad de la provincia conserva tradiciones, historia y una identidad que atrae a quienes buscan una escapada diferente.

San Francisco de Bellocq p ertenece al partido de Tres Arroyos , en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra sobre la Ruta Provincial 72 , en una zona caracterizada por los campos agrícolas y ganaderos que dominan buena parte del paisaje de la región.

La localidad nació a comienzos del siglo XX, impulsada por la expansión ferroviaria y el crecimiento de la producción agropecuaria. Aunque con el paso de los años el tren dejó de ser protagonista, el pueblo conservó gran parte de su fisonomía original y un modo de vida donde todavía predominan la tranquilidad y el trato cercano entre vecinos.

Su población, que no supera los 1.000 habitantes, convierte al destino en uno de esos sitios donde es habitual cruzarse con muy poco tránsito, escuchar el canto de los pájaros y disfrutar de noches con escasa contaminación lumínica, un detalle que muchos visitantes valoran especialmente.

Lejos del movimiento de las grandes ciudades, algunos rincones bonaerenses mantienen intacto su encanto y sorprenden a quienes los visitan. Bichos de Campo

Qué se puede hacer en San Francisco de Bellocq

Uno de los principales puntos de interés es la iglesia Nuestra Señora del Carmen, reconocida por conservar vitrales franceses que forman parte de su patrimonio histórico. Su arquitectura y el cuidado de sus detalles la convierten en una de las visitas más recomendadas para quienes llegan por primera vez.

El recorrido también invita a caminar por sus calles arboladas, observar antiguas viviendas rurales y conocer espacios públicos donde todavía se mantiene el espíritu de los pueblos de antes. No es raro encontrar vecinos dispuestos a compartir alguna anécdota sobre la historia local o recomendar un lugar para comer.

La gastronomía campestre ocupa otro lugar destacado. Restaurantes y espacios gastronómicos de la zona ofrecen platos tradicionales elaborados con productos regionales, desde carnes asadas hasta pastas caseras y postres típicos. Para muchos visitantes, sentarse a almorzar sin mirar el reloj es parte de la experiencia.

En los alrededores también es posible disfrutar de caminos rurales ideales para recorrer en auto o bicicleta, además de contemplar los paisajes característicos del sudeste bonaerense. Dependiendo de la época del año, el color de los cultivos cambia el escenario y ofrece postales diferentes en cada estación.

Cómo ir hasta San Francisco de Bellocq

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido demanda aproximadamente seis horas en automóvil, aunque el tiempo puede variar según el tránsito y las condiciones del camino. El trayecto más habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 3 en dirección al sur hasta la zona de Tres Arroyos y luego continuar por la Ruta Provincial 72, que conduce directamente a San Francisco de Bellocq.

Quienes viajan desde otras ciudades también pueden acceder por la red de rutas provinciales que conectan con Tres Arroyos. Debido a que se trata de una localidad pequeña, muchos visitantes optan por cargar combustible y realizar las compras principales antes de ingresar al pueblo.