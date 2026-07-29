El tranquilo rincón de San Luis para desconectarse de la rutina entre diques y sierras

Este rincón de la provincia es una de las grandes alternativas turísticas, gracias a su entorno natural imponente y una amplia oferta de actividades.

Rodeado de naturaleza, este rincón se perfila como una de las joyas más interesantes de la provincia.

Aunque el turismo nacional busca siempre los lugares más populares, hay provincias que todavía no tienen el reconocimiento merecido. San Luis es una de ellas, pese a sus rincones tan maravillosos y al entorno natural imponente que la rodea.

Entre esas alternativas con las que cuenta, Nogolí es de las que más destaca . Este sitio tiene una tranquilidad envidiable, entre su popular dique y las sierras caracterísitcas del paisaje, el cual invita a sus visitantes a vivir jornadas relajadas entre aguas cristalinas, el verde de la vegetación y los cerros.

Nogolí se encuentra en la región de Cuyo, en el sector centro-norte de la provincia de San Luis . Pertenece al departamento Belgrano y se posiciona como una de las localidades más importantes a nivel turístico en la zona.

El Dique de Nogolí es uno de sus principales atractivos y donde se concentra la mayoría de las actividades.

Una de sus particularidades es el origen del nombre: es indígena y proviene de la lengua camiare, hablada por quienes habitaban la región en el pasado. La traducción más aceptada es "Aguas claras", aunque existe una segunda variante que lo asocia con la presencia de nogales en la zona, por lo que también se la denomina "Agua del nogal".

El principal atractivo para el turismo en la localidad está en el Dique Embalse Nogolí . Allí se practica canotaje, kayak y windsurf gracias a la calma de sus aguas. Además, está autorizada la pesca en la costanera o en embarcaciones sin motor, donde es normal que piquen pejerreyes.

Para quienes van por una experiencia más relacionada con la aventura, el sitio ofrece un gran abanico de actividades: el trekking y el senderismo son de los más elegidos. Para explorar una zona mayor, también existen circuitos para practicar mountain bike o realizar cabalgatas.

Finalmente, para los más aventureros están el rappel y la tirolesa, que le dan un toque de adrenalina a uno de los lugares más tranquilos de San Luis. La experiencia se completa con el recorrido gastronómico de Nogolí.

Entre las delicias que se pueden degustar, hay varias a tener en cuenta. El almuerzo y la cena tienen como protagonistas al famoso chivito puntano, hecho a las brasas o al horno de barro y adobado con hierbas serranas. Las empanadas regionales son la entrada ideal, pero en épocas más frías las estrellas son el locro y la humita.

La producción de nueces en la zona también invita a disfrutar de la pastelería de frutos secos en alfajores, tartas y budines, todos de elaboración artesanal. Las casas de té, con infusiones locales, le terminan de dar un toque distintivo al pueblo.

Cómo ir hasta Nogolí

Desde San Luis capital, se accede tomando la Ruta Nacional 146 hasta el desvío señalizado que conecta con la Ruta Provincial 3. Tras 45 minutos de viaje por los 48 kilómetros de distancia entre ambos puntos, se llega al acceso a Nogolí, con un camino asfaltado en excelente estado.

La Terminal de Ómnibus de San Luis cuenta con varias opciones para los viajeros. Hay servicios diarios cada 2 o 3 horas, que aumentan su frecuencia en temporadas altas o fines de semana largos. El trayecto recorre distintas localidades y la parada está en la plaza principal de Nogolí.