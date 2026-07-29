Quién era el turista neerlandés que murió tras el vuelco de una lancha en las Cataratas del Iguazú

El joven de 26 años, oriundo de Países Bajos, falleció luego de que la embarcación en la que realizaba una excursión náutica se diera vuelta. El hecho ocurrió en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú.

Un turista de 26 años murió en las Cataratas del Iguazú.

La tragedia ocurrida este martes en las Cataratas del Iguazú tuvo como víctima fatal a Mark Lensink , un turista neerlandés de 26 años que perdió la vida tras el vuelco de una lancha durante una excursión en el lado brasileño del parque.

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El joven había llegado a la región junto a su familia para pasar unos días de vacaciones cuando ocurrió el accidente, cuyas causas todavía son investigadas por las autoridades de Brasil .

Mark Lensink era oriundo de la ciudad de Rijssen , en Países Bajos , donde residía y desarrollaba su actividad profesional hace ya un tiempo.

De acuerdo con la información publicada en su perfil de LinkedIn , estudió una tecnicatura en arquitectura en la Saxion University of Applied Sciences , una de las principales universidades de ciencias aplicadas del país europeo.

Además, era fundador y propietario de Lensink Bouwservice , una empresa dedicada a la construcción y trabajos de carpintería con sede en su ciudad natal.

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro se produjo durante una excursión organizada por la empresa brasileña Macuco Safari, que ofrece recorridos en lancha para acercarse a los principales saltos de las Cataratas del Iguazú.

El vuelco de la embarcación terminó con la vida del turista.

Por motivos que aún son materia de investigación, la embarcación volcó mientras navegaba por el río Iguazú. Según informaron los Bomberos Militares del estado de Paraná, a bordo viajaban seis turistas neerlandeses y dos tripulantes, un piloto y un copiloto.

Tras el vuelco, Lensink fue rescatado del agua con un cuadro de ahogamiento y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Aunque recibió maniobras de reanimación y fue trasladado a un hospital de Foz do Iguaçu, los médicos no lograron salvarle la vida.

Cómo se encuentra el resto del grupo

El joven viajaba acompañado por parte de su familia. Luego del accidente, tres mujeres y un hombre recibieron asistencia en el lugar y posteriormente regresaron junto a sus familiares.

Otras dos personas debieron ser trasladadas al Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, donde permanecen fuera de peligro.

Entre ellas se encuentra un hombre de 49 años, que continúa bajo observación médica, y una mujer de 48 años, quien sufrió una fractura en un pie.

Investigan las causas del vuelco

La Marina de Brasil quedó a cargo de determinar qué provocó el accidente. Los peritos buscarán establecer si existieron fallas técnicas, errores humanos o factores ambientales que hayan contribuido al vuelco de la embarcación, además de verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad exigidos para este tipo de excursiones.

Mientras avanzan las pericias, la empresa Macuco Safari suspendió temporalmente sus recorridos para facilitar la investigación.

Del lado argentino, la firma Jungle Explorer, encargada de las excursiones náuticas en el Parque Nacional Iguazú, también canceló algunas salidas programadas durante esta semana.

El accidente ocurrió en un contexto de fuerte crecida del río Iguazú. Al momento del vuelco, el caudal alcanzaba aproximadamente 6.500 metros cúbicos por segundo, una cifra que triplicaba los valores habituales, ubicados entre 1.500 y 1.800 m³/s.

Días antes, debido a las intensas lluvias que afectaron la región, el caudal había superado los 8.500 m³/s, lo que obligó a cerrar temporalmente el circuito de la Garganta del Diablo y a suspender las excursiones náuticas en el lado argentino entre el miércoles y el domingo de la semana pasada.