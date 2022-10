Carne: ¿se moderniza el consumo?

… que, con lluvias que abarcaron muchas de las localidades más afectadas por la seca en pleno corazón de la Pampa Húmeda, y también en el Litoral, y que oscilaron entre 50-70 mm (aunque muchas también fueron menores), igual se respiró algún alivio entre los productores ya que, si bien los daños más graves no se pueden revertir, al menos, se postergará por unos días el deterioro de los cultivos que, en el caso del trigo, ya sufrió un nuevo recorte a alrededor de 15 millones de toneladas (7 millones que en la campaña anterior), según informó la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta cifra obligaría a “disminuir” nuevamente el tonelaje anotado para exportar, que de más de 10 millones de t, se bajó a 8 millones, y ahora podría sufrir una nueva merma, “para no poner en juego la oferta local”. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, esta es la peor campaña de trigo de los últimos 12 años. Según un estudio de impacto, “donde el trigo se perdió en un 100%, la pérdida es de 606 u$s/ha en campo propio y de 867 u$s/ha bajo alquiler. Ya hay 192.000 ha de área pérdida, pero empieza a estimarse deterioro masivo en áreas en Pergamino, Venado Tuerto, Bigand y Rosario por lo que buena aparte de las 400.000 has en malas condiciones pueden pasar a sumarse a la categoría de área no cosechable. En el mejor sector, donde llovió mas y el efecto de las heladas no fue tan grave, en la zona de El Trébol, el rinde promedio zonal rondaría los 30 qq/ha, pero incluso allí habrá pérdidas: bajo la condición de campo alquilado la rentabilidad será negativa con una pérdida de 35 u$s/ha”, puntualiza la BCR. Seguramente, con las lluvias de esta semana, algunas localidades tendrán alivio, y frenarán parte de las pérdidas.