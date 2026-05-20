Megaoperativo de seguridad en Córdoba para la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano: hinchas escoltados y estadio dividido

Más de mil efectivos controlarán accesos, rutas y tribunas en una jornada que movilizará a miles de simpatizantes.

La final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano no solamente genera expectativa futbolera. También encendió alertas en materia de seguridad por el enorme movimiento de hinchas previsto para los próximos días en Córdoba, una provincia acostumbrada a eventos masivos pero consciente de lo delicado que puede volverse un partido de este calibre.

Las autoridades provinciales ya trabajan en un esquema especial que incluirá más de mil policías , cápsulas de traslado para ambas parcialidades y una división estricta de sectores dentro del estadio. El objetivo es evitar cruces entre hinchas y reducir riesgos antes, durante y después del encuentro. Aunque el operativo fue presentado como uno de los más importantes de los últimos años en el fútbol argentino.

El clima alrededor de la final ya empezó a sentirse en la ciudad . Hoteles prácticamente completos, rutas con controles reforzados y un movimiento fuerte de simpatizantes que planean viajar desde distintos puntos del país. En Córdoba saben que el partido excede lo deportivo. Y por eso el despliegue promete ser enorme.

La definición entre River Plate y Belgrano se jugará este fin de semana en el Estadio Mario Alberto Kempes , escenario elegido por la organización debido a su capacidad y a la infraestructura necesaria para albergar un evento de semejante magnitud.

La expectativa es enorme por varios motivos. River llega con el peso de su historia y una convocatoria multitudinaria, mientras que Belgrano afronta una final especial en territorio cordobés, con la posibilidad de jugar prácticamente de local en una provincia donde el club tiene una identificación muy fuerte.

El Kempes estará dividido en partes iguales para ambas parcialidades. Esa distribución busca equilibrar la presencia de hinchas y evitar discusiones alrededor del reparto de entradas, aunque también obliga a extremar medidas internas de circulación y separación de accesos.

Además del impacto deportivo, el partido mueve una logística enorme. Se espera la llegada de miles de hinchas riverplatenses desde Buenos Aires y otras provincias, muchos de ellos viajando en micros particulares o vehículos propios. Del lado de Belgrano, la movilización promete ser masiva por la cercanía geográfica y el entusiasmo que despertó la campaña del equipo.

En Córdoba admiten que el desafío no pasa solamente por el operativo dentro del estadio. El mayor foco de atención está puesto en rutas, ingresos a la ciudad y zonas de concentración de simpatizantes. Ahí suele aparecer el punto más delicado en este tipo de definiciones.

belgrano-finalista FOTOBAIRES

El operativo de seguridad en Córdoba

El Ministerio de Seguridad cordobés confirmó que habrá un despliegue superior a los mil efectivos policiales, con presencia en rutas, peajes, terminales y alrededores del estadio. También trabajarán agentes de tránsito, personal sanitario y equipos de prevención.

Uno de los puntos centrales será el sistema de hinchadas escoltadas. Las autoridades planean organizar caravanas controladas para evitar cruces espontáneos entre simpatizantes de ambos clubes. En la práctica, esto implica cápsulas policiales que acompañarán micros y grupos identificados desde distintos accesos hacia el estadio.

El operativo incluirá controles exhaustivos en los ingresos al Kempes. Habrá revisión de entradas, documentos y restricciones para elementos considerados peligrosos. También se reforzará el monitoreo mediante cámaras de seguridad y centros de control coordinados en tiempo real.

HINCHADA RIVER @X.com

Otro aspecto sensible tiene que ver con la convivencia dentro de la ciudad. Córdoba recibirá un flujo enorme de personas durante el fin de semana y eso genera preocupación en zonas gastronómicas, estaciones de servicio y espacios públicos donde podrían producirse encuentros entre hinchas.

Mientras tanto, los hinchas viven la previa con ansiedad. Algunos ya organizan viajes, otros buscan entradas y muchos simplemente cuentan las horas para una final que promete clima intenso desde temprano. En Córdoba se preparan para una jornada larga, cargada de pasión futbolera y con un operativo que intentará mantener todo bajo control.