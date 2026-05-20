"El Partido" llega a los cines: Argentina vs. Inglaterra en el 86 o el fútbol como una semblanza de quiénes somos

La película dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco gira en torno a los acontecimientos que tuvieron lugar el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

¿Cuándo se inicia un partido? ¿Cuándo termina? Estas dos preguntas, aparentemente simples pero profundamente filosóficas, dan inicio al filme y sirven como hilo conductor para narrar una historia que es, sin dudas, un capítulo especial en la historia del deporte argentino , pero también de la cultura y la identidad de un país.

El estreno de este jueves 21 de mayo en cines de la película documental El Partido no es solo una cita para los amantes del fútbol; es una invitación a desglosar los hilos invisibles que unen la política, la guerra, el arte y la pasión popular.

Juan Cabral y Santiago Franco son los realizadores del film, y su mirada trasciende lo estrictamente deportivo para adentrarse en la psicología de una nación.

El Partido gira en torno a los acontecimientos que tuvieron lugar el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Alcanza con mencionar la fecha y el lugar para que cualquier fan del fútbol sepa inmediatamente de qué se está hablando. Ese día, en la capital mexicana, se disputó el partido de cuartos de final del Mundial México ’86 que marcó para siempre la historia del fútbol argentino. ¿Los rivales? Argentina e Inglaterra.

El largometraje, basado en el libro homónimo de Andrés Burgo , disecciona —con ingenio, humor y emoción— el singular entramado de grandes sucesos y pequeños acontecimientos que contribuyeron a hacer de este encuentro uno de los grandes mitos de la cultura popular del siglo XX. Es en esa disección donde el film brilla: nos recuerda que la gloria se construye tanto con un gol épico que desafía las leyes de la física como con una cabina de peaje en una ruta argentina o el trabajo artesanal de unas camisetas improvisadas compradas a último momento.

Un viaje a través de los siglos

El Partido es un viaje que va más allá del fútbol y del enfrentamiento en México 86; es un repaso exhaustivo por la historia de dos países cuyas trayectorias se han cruzado, a veces de forma violenta y otras de forma poética. Es inevitable: la historia y la política se meten en la cancha, y pocos ejemplos son más patentes de esto que el cruce en el campo de juego entre Argentina e Inglaterra en el 86 a tan solo cuatro años de la Guerra de Malvinas.

Con valioso material de archivo de la década del 80 y una estructura narrativa ágil e ingeniosa, el documental hace un recorrido histórico del conflicto entre ambos territorios. La cámara nos lleva desde el desembarco en las islas del capitán británico John Strong en 1690 hasta el conflicto bélico de 1982 y sus consecuencias políticas y sociales en Argentina.

El film entrelaza los acontecimientos políticos con los diferentes enfrentamientos que a lo largo de los años hubo entre ambos países dentro de la cancha, incluyendo las invasiones inglesas y el polémico enfrentamiento en el Mundial de 1966, donde nació una rivalidad que ya no tendría vuelta atrás.

Sin embargo, el documental no se queda en la confrontación. Construye puentes culturales sorprendentes: desde la histórica visita de la banda Queen al país y su encuentro icónico con un joven Diego Maradona, hasta la historia de Osvaldo Ardiles, quien pasó de ser un ídolo en el Tottenham inglés a encontrarse en una posición imposible durante la guerra. La historia de Argentina e Inglaterra trasciende a un partido, pero paradójicamente se puede resumir en dicho encuentro.

Las voces del campo de juego

Uno de los mayores aciertos de Cabral y Franco es darle voz a ambos planteles. El filme traza paralelismos entre ambas selecciones, analizando la previa y el desarrollo de la competición con una equidad narrativa refrescante. Sin duda, los jugadores de la Selección Argentina son once elementos clave en la alquimia detrás del mítico día y la película documental reúne a varios de ellos 40 años después.

Jorge Valdano, Oscar Ruggeri, Jorge Olarticoechea, Ricardo Giusti y Jorge Burruchaga participan brindando sus testimonios y comparten sensaciones mientras miran fragmentos del histórico enfrentamiento, cuatro décadas después. Sus rostros, marcados por el tiempo pero iluminados por el recuerdo, ofrecen una capa de humanidad que el archivo por sí solo no podría dar.

El Partido 1 Gary Lineker observa la obra maestra de Diego Maradona.

A su vez, forman parte de la película los protagonistas británicos de aquella jornada: Gary Lineker, Peter Shilton y John Barnes. La presencia de todos ellos, hablando desde el respeto y la admiración mutua (pese al dolor que aún traslucen las palabras de Shilton), da cuenta del magnetismo único de aquellos seleccionados. Aquel 22 de junio de 1986, los siglos de tensión se sentían en el campo de juego del Estadio Azteca, y el documental logra que el espectador vuelva a sentir esa electricidad.

Estética, música y el factor Bilardo

En términos visuales, el uso del blanco y negro en ciertos pasajes es un recurso magistral que carga al film de una emotividad atemporal, dándole un carácter de documento histórico definitivo. La banda sonora es otro pilar fundamental: el uso de la música de Virus, Queen y Charly García, entre otros, no es meramente decorativo. Es el pulso de una época, el sonido de una Argentina que buscaba su identidad en plena transición democrática.

El Partido también relata la revolucionaria mirada cientificista del fútbol de Carlos Bilardo. Su obsesión por el detalle queda revelada en el documental, al tiempo que se confirman varias de las cábalas que el DT hacía cumplir religiosamente a la Selección. Es fascinante ver cómo la rigurosidad táctica convivía con la fe ciega en los rituales.

Finalmente, hay que destacar el tratamiento de la figura de Diego Armando Maradona. Si bien su presencia es central y su sombra lo cubre todo —como no podría ser de otra manera—, la película logra que no acapare absolutamente cada minuto del metraje. Se le da espacio al equipo, al contexto y al rival. Y eso está bien. Permite entender que el "Barrilete Cósmico" no voló solo, sino impulsado por un contexto social y un grupo de compañeros que entendían que estaban jugando por algo mucho más grande que una copa.

Sin dudas, El Partido está destinada a ser una de las mejores películas documentales sobre el deporte y la historia argentina. Es una obra que entiende que un partido de fútbol no termina cuando el árbitro pita el final, sino que continúa vibrando en la memoria colectiva, transformándose con cada generación. Una pieza imprescindible para entender quiénes somos y por qué, a veces, una pelota de fútbol puede cargar con el peso de toda una nación.

Embed - EL PARTIDO | TRAILER OFICIAL

El Partido llega a los cines el 21 de mayo. Dirección y guion: Juan Cabral y Santiago Franco. Elenco por orden alfabético: Gary Lineker, John Barnes, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri, Peter Shilton, Ricardo Giusti.