Cedears: analistas de J.P. Morgan anticipan su visión sobre una compañía clave del sector tech

Los analistas de J.P. Morgan analizaron la situación de Micron Technology a sólo horas de su presentación de balances trimestrales.

Los analistas de JP Morgan analizaron la situación de Micron Technology a sólo horas de su presentación de balances trimestrales.

Micron Technology se prepara para publicar este miércoles sus resultados trimestrales , en un momento en que el auge de la inteligencia artificial mantiene elevada la demanda de sus memorias. El mercado espera una mejora significativa en las ganancias y una nueva actualización al alza de las previsiones, pero J.P. Morgan identificó un elemento adicional que podría sorprender a los inversores.

El analista Harlan Sur consideró que los resultados podrían venir acompañados de novedades sobre los acuerdos estratégicos con clientes (SCA) y, especialmente, sobre la política de retorno de efectivo a los accionistas .

Según su análisis, el mercado estaría subestimando la velocidad con la que aumenta la cobertura de estos contratos.

El escenario base de J.P. Morgan contempla que la cobertura de la producción futura de bits de Micron se ubique en 35% o más , frente a aproximadamente 20% de DRAM y 33% de NAND que la compañía había revelado previamente. Incluso, Sur considera que existe un "fuerte potencial" para que esa cobertura ya se encuentre en 50% o más.

Pero el aspecto que podría generar mayor impacto sobre la empresa tecnológica está relacionado con la política de devolución de capital. El 9 de diciembre de 2026 se cumplirán dos años desde los acuerdos definitivos de Micron bajo la Ley CHIPS de Estados Unidos.

A partir de esa fecha, la compañía se comprometió a devolver a sus accionistas el 100% del efectivo excedente, con las recompras de acciones como principal mecanismo.

"Esperamos mayor claridad sobre el momento, el ritmo y el tamaño inicial del programa de retorno de capital", señaló Sur, quien considera que esta política constituye una "palanca sustancial para desbloquear valor que aún no se ha tenido plenamente en cuenta".

Los analistas de JP Morgan analizaron la situación de Micron Technology a sólo horas de su presentación de balances trimestrales.

La posibilidad de una fuerte recompra aparece respaldada por el escenario favorable que atraviesa el mercado de memorias. La demanda de HBM3E, HBM4 y DRAM avanzada para servidores de inteligencia artificial continúa superando la oferta, mientras grandes compañías tecnológicas como Nvidia, Microsoft, Amazon y Meta incrementan sus inversiones en infraestructura.

Posición dominante

Micron, junto con SK Hynix y Samsung, tiene gran parte de su capacidad de memoria premium comprometida. Esta situación permitió que los fabricantes recuperaran poder de fijación de precios después de varios años de condiciones débiles para la industria.

Los analistas esperan que la escasez de memorias se extienda hasta 2027, un escenario que favorecería los márgenes y el flujo de caja de los principales productores.

Gill Luria, de DA Davidson, mantiene una visión particularmente optimista. "La memoria es fundamental para el desarrollo de modelos de IA, y es poco probable que esto cambie", sostuvo.

El analista agregó que "más memoria significa mejores modelos, más memoria significa inferencia más rápida y más memoria significa ventanas de contexto más largas". Según Luria, los participantes del mercado siguen señalando que no disponen de toda la memoria que necesitan, mientras que la oferta adicional tardará al menos un año en llegar.

Luria también destacó que el mercado estaría descontando que el ciclo de memorias ya terminó, pese a que la demanda de infraestructura de inteligencia artificial continúa creciendo. Por eso, mantuvo su precio objetivo de u$s2.000 para Micron, lo que implica un potencial de revalorización cercano al 100% respecto de los niveles mencionados en el análisis.