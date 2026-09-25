J.P. Morgan apuesta a Wall Street: por qué aún confía en el crecimiento de las acciones estadounidenses

El mayor banco de EEUU espera un “superciclo de ganancias cada vez más amplio” que podría beneficiar a las compañías norteamericanas.

J.P. Morgan espera un “superciclo de ganancias cada vez más amplio” que podría beneficiar a las acciones estadounidenses.

Las acciones estadounidenses todavía tienen margen para seguir subiendo , incluso en un escenario de mayores rendimientos de los bonos del Tesoro, según la estratega global de inversiones de J.P. Morgan Grace Peters. Su visión se apoya en la capacidad de las empresas para sostener y ampliar sus ganancias pese al aumento de las tasas de interés.

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Peters señaló que existen varios factores detrás de la reciente suba de los rendimientos de los bonos . Entre ellos aparecen los datos económicos sólidos , una mayor oferta de deuda destinada a financiar la infraestructura vinculada con la inteligencia artificial y las preocupaciones inflacionarias derivadas del petróleo, que volvió a superar los u$s100 por barril .

En este contexto, la tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años avanzó aproximadamente 40 puntos básicos durante septiembre , hasta alcanzar niveles que no se observaban desde julio de 2007.

El movimiento representa un desafío para las acciones, ya que un mayor rendimiento de los activos considerados libres de riesgo eleva la exigencia sobre las ganancias corporativas y puede reducir el atractivo relativo de la renta variable.

Sin embargo, Peters considera que el mercado ya absorbió buena parte de ese impacto . “Nuestra convicción está en las acciones, y en el hecho de que las acciones serán el motor de crecimiento de la cartera”, afirmó durante una entrevista con Bloomberg TV.

JP Morgan espera un “superciclo de ganancias cada vez más amplio” que podría beneficiar a las acciones estadounidenses.

La estratega agregó que el avance de los rendimientos todavía no alcanzó una magnitud extrema desde una perspectiva estadística. “Eso todavía no es un movimiento de dos desviaciones estándar que pueda realmente alterar a las acciones. Pero las acciones obviamente van a estar atentas, y yo diría que ya han digerido una buena parte de ese factor”, explicó.

Ganancias como principal respaldo

La tesis de J.P. Morgan apunta a que las empresas estadounidenses podrían compensar el efecto de tasas más elevadas mediante un crecimiento mayor de sus resultados.

Peters espera un “superciclo de ganancias cada vez más amplio”, en el que las expectativas de beneficios para 2027, que ya son elevadas, podrían cumplirse e incluso revisarse al alza.

Este escenario también modifica el criterio para seleccionar acciones. En lugar de depender exclusivamente de compañías con expectativas de crecimiento lejanas, Peters recomendó prestar atención a empresas con poder de fijación de precios y ganancias visibles, dos características que pueden adquirir mayor relevancia cuando aumentan los costos financieros.

La suba de los rendimientos, además, no responde exclusivamente a expectativas de una política monetaria más restrictiva. Parte del movimiento está relacionada con las necesidades de financiamiento de las inversiones en inteligencia artificial.

Para Peters, si ese gasto termina traduciéndose en mayor productividad y beneficios corporativos, el crecimiento de las ganancias podría compensar parte de la presión que las tasas ejercen sobre las valuaciones.