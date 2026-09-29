Roberto Edgar, a las Fuerzas del Cielo: el músico del Grupo Volcán se sumó a La Libertad Avanza y quiere ser candidato a intendente + Agregar ámbito en









El cantante de cumbia firmó su afiliación en Misiones al partido que encabeza a nivel nacional Karina Milei.

Roberto Edgar se sumó a las filas de La Libertad Avanza.

De cara a las próximas elecciones, La Libertad Avanza (LLA) acaba de sumar al líder del Grupo Volcán, Roberto Edgar, en Misiones. El cantante de cumbia firmó su afiliación al partido que encabeza a nivel nacional Karina Milei y ya se canidateó para dar pelea en esa provincia.

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"Desde La Libertad Avanza Misiones le damos la bienvenida a Roberto Edgar, quien se incorpora como referente de Puerto Iguazú", anunciaron desde redes sociales

"Su llegada fortalece la presencia de las ideas de la libertad en una ciudad clave de nuestra provincia, sumando compromiso, organización y trabajo territorial".

View this post on Instagram Roberto Edgar habló sobre su integración a La Libertad Avanza en Misiones “Quiero ser candidato a intendente de Puerto Iguazú” admitió el cantante de "Esa malvada" y aseguró: "la música es mi cable a tierra, pero si asumo esta responsabilidad, la prioridad va a ser la política, pero voy a necesitar ese cable a tierra. La música me hace muy feliz, si digo que dejo voy a dejar la música, te mentiría".

El cantante, que ya cuenta con el respaldo del titular de LLA en su provincia, Adrián Nuñez, contó que decidió integrarse a ese espacio porque se siente "identificado" con las políticas del gobierno de Javier Milei.

"Tengo esperanza y mucha fe, si bien faltan muchas cosas, no pierdo las esperanzas", dijo en diálogo con Ar12 cuando le preguntaron por qué se inclinó por LLA. Roberto Pascual Rodas, tal su verdadero nombre, se mostró "esperanzado en que todo esto se va a solucionar". Entre sus principales preocupaciones mencionó el creciente "consumo de paco" en su ciudad, uno de los principales centros turísticos del país. "Ya se ha difundido a nuestros jóvenes deambulando por las calles en medio de los turistas. Es una ciudad de 90 mil habitantes, pero no deja de ser un pueblo, nos conocemos la mayoría y me toca vivir esta problemática con gente amiga, familiares, tengo un hijo de 12 y otro de 2 y pienso en el futuro de ellos", comentó.