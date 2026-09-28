J.P. Morgan proyecta un repunte del comercio mundial de IA y apuesta fuerte por los semiconductores + Agregar ámbito en









J.P. Morgan anticipa una recuperación en el mercado de acciones, impulsada por balances sólidos y un entorno macroeconómico más estable. Los detalles, en la nota.

Comercio mundial de IA: J.P. Morgan prevé un repunte tras reciente retroceso del sector. Esneca Business School

Los analistas de J.P.Morgan subrayaron el reciente retroceso del sector de inteligencia artificial en el comercio global, el cuál fortaleció la posición de los inversores, y dejó atractivos rendimientos que podrían renovar el apetito del mercado, con foco en las acciones de semiconductores.

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Mislav Matejka, quien encabeza los equipos de análisis de J.P.Morgan, señaló que "puede que el sector tecnológico no vuelva a los niveles de éxito del pasado... aun así, los fundamentos son positivos y hay numerosas oportunidades dentro del sector de la IA".

Las dudas sobre una desaceleración en la tecnología perdieron fuerza en Wall Street. Según J.P.Morgan, la compresión de múltiplos saneó el mercado de IA, mientras que la firmeza del gasto en capital, la tracción de los balances y las pruebas concretas de monetización garantizan el soporte para un nuevo ciclo alcista en el sector.

Comercio mundial de IA: J.P. Morgan prevé un repunte tras reciente retroceso del sector. El entusiasmo de Wall Street dio paso a la cautela. Tras el rally registrado en los primeros meses del año, los activos de inteligencia artificial entraron en una etapa de toma de ganancias gatillada por el escrutinio sobre el retorno de las inversiones. La presión vendedora se acentuó a comienzos de septiembre, cuando los propios CEOs de la industria lanzaron advertencias sobre los peligros de un avance vertiginoso sin un control riguroso.

El detalle De esta manera, J.P. Morgan anticipa una recuperación en el mercado de acciones, impulsada por balances sólidos y un entorno macroeconómico más estable. Para el sector de semiconductores, la banca mantiene una perspectiva marcadamente alcista, apoyada en la firmeza de los precios hasta 2027 y en una restricción de oferta que continuará tensionando el mercado hasta 2028.

J.P. Morgan se mantiene cauto respecto al sector de software y añade que el avance de la IA continúa con viento en contra para sus perspectivas a largo plazo, a medida que la competencia se intensifica. Oportunidades: El banco destaca la fortaleza de inversores y atractivos rendimientos en IA. En ese marco, el banco indicó que "no creemos que el sector del software sea una buena opción para posiciones cortas al descubierto, dada la drástica revisión a la baja de las valoraciones, pero debería retomarse la estrategia de pares entre semiconductores y software". El índice MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment, indicador de referencia para las acciones del sector a nivel global, acumula un alza cercana al 48% en lo que va del año.