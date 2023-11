Charlas de quincho

Que los últimos días fueron de vértigo, y que el discutido feriado de ayer, finalmente, terminó siendo un bálsamo y un respiro a tantas tensiones, no es discutible. No fue lo único que “se descubrió después”. Pasó lo mismo con el resultado de las primarias, con la evaluación del segundo debate, y con el comportamiento de la mayoría de las provincias. Finalmente ganó el libertario Javier Milei, sin historia, sin gobernadores, sin aparato, y sin estructura. Asume en 20 días y, salvo sus propias ideas (sobre varias de las cuales se desdijo, y otras las licuó al máximo a medida que se acercaba el balotaje), no se sabe mucho más, pero se comenzará a descubrir muy pronto. Aunque hubo gestos y señales que la celeridad de los hechos impidieron dimensionar en su momento, pero hoy se ven claramente, si bien ya quedaron casi enterradas por los sucesos posteriores.

Lo más interesante, sin embargo, fue la conclusión del titular de una firma exportadora a China: “A uno le creo, pero no me gusta lo que me dice. Al otro, me gusta lo que dice, pero no le creo”, se angustiaba el hombre que había asistido a sendos convites. Por supuesto, también se notó la mayor “calma” de ambos candidatos. Por el lado de Massa, bajando, siempre mucho más dueño de la escena y de las palabras, el nivel de alusión a su contrincante (aunque, ya era demasiado tarde); mientras que Milei mantuvo su esquema, pero evitando frases altisonantes, exabruptos, y cualquier otro exceso. Pero, mientras el primero trató de dar señales de acercamiento (“no más licitaciones en papel y sobres”; “la Oficina Anticorrupción ira a la oposición. Igual, la mitad del Directorio del Banco Central”; “habrá una nueva Ley de Etica Pública (transparencia)”, o la baja de retenciones (que tampoco quedó muy clara en este caso), entre otras cosas.

Milei, sin embargo, fue más fundacional. “Mas alberdiano”, al decir de un comensal. “¿Qué modelo de país quieren?, ¿el de la decadencia que nos lleva a ser la villa (de emergencia) más grande del mundo?”, disparó, antes de enfatizar que “solo lograremos un futuro glorioso, si este es liberal”. Aunque también se ocupó de explicar que “antes de abrir la economía se necesita mejorar la competitividad laboral, y la fiscal. recién después se puede hacer”, dijo. O, el tema de las relaciones con terceros países. “Ustedes como privados pueden comerciar con quien quieran, pero yo no puedo ser aliado (político) de países no democráticos”. Para tranquilizarlos, intentó poner un ejemplo: “¿O acaso, mientras estuvo (Jail) Bolsonaro en Brasil, Alberto Fernandez no le habló nunca, y no pasó nada…?”, afirmó. También “oficializó” en ese momento que “el acuerdo con el FMI está caído pues pactaba un déficit primario de 1,9, y ya está en 2,9”, afirmó dejando claro la prioridad de un pronto nuevo acuerdo con el organismo internacional destacando, simultáneamente, “la voluntad de la Argentina de cumplir con sus compromisos”.

Sinfónico

Obvio que la semana no terminó allí. Mientras resurgían algunas figuras críticas del arco oficialista, como Hilda “Chiche” Duhalde que incursionó en cantidad de medios; la ciudadanía se enteraba de que el otrora mediático Fariña volvía a caer en un allanamiento de una “cueva”, y se multiplicaban las “fakes news” sobre eventuales aumentos a partir de hoy mismo. En medio apareció el tema del Teatro Colón, con las manifestaciones a favor y en contra de quien sería electo, dos días después, como próximo presidente de la República, dejando en evidencia la grieta que subsiste en la sociedad. Pero mucho más trascendente y menos conocido era el programa de viajes oficiales de los últimos días de la Administración Fernández, que incluyen visita de Cristina Fernández a Italia hasta fin de mes, donde disertará en la Universidad de Nápoles, pero también quería ser recibida en el Vaticano por el papa Francisco. No obstante, al cierre de esta edición se mencionaba la posibilidad de cancelación. De todos modos levantaron muchas suspicacias en las filas del oficialismo. Más aún cuando trascendió, el domingo mismo, que la vicepresidente volvía de Calafate, aunque a media tarde se “bajó” la información, lo que llevó más de uno a pensar en el probable revés de los resultados, que luego se confirmó. También lo del papa Francisco fue llamativo, ya que hace apenas 10 días había recibido al exministro de Economía, Martín Guzmán, lo que fue considerado también como un “mensaje” para sus sucesor, Sergio Massa, a quien nunca recibió en el Vaticano.

Empanadas

En una paqueta terraza de Avenida del Libertador, el domingo a la noche “se pagaban” y se “cobraban” cantidad de apuestas por el resultado electoral. Entre empanadas, pizzas y abundantes bebidas. Y, aunque la velocidad del recuento y la oficialización de los resultados le restó mucho suspenso y tiempo a “la previa”, la mayoría estaba contenta de que semejante proceso electoral hubiera terminado al fin. “Ahora viene la danza de los cargos, ya que los de Milei son muy pocos. Así que seguramente van a tener cabida varios de (Mauricio) Macri, pero no los del Grupo Newman. Más vale los técnicos”, señalaba picante un PRO PP (puro). “Ahora se destapan los cargos y aparece la fila de los que pasan a cobrar”, se reía otro, mientras un tercero, bonaerense daba un dato interesente. “Miren, tan poco conoce Milei a muchos de los que le acercan, que para Agricultura suena un académico ya jubilado de la UBA, o sea un exempleado público que para colmo fue funcionario de Scioli en la provincia en 2008 y, como subsecretario, su primera medida fue crear 10 direcciones y fijar un presupuesto propio. Casi en las antípodas de lo que recita el electo presidente. En aquel momento duró solo 10 meses”, comentaban acerca de las mezclas que pueden surgir en estos primeros gabinetes improvisados. Un grupo más técnico, mientras, optaba por actualizar los datos de inflación del 8,2%. “La última de Massa como ministro, ya que la próxima será anunciada por la nueva Administración y es probable que comience a mostrar algo de las subas contenidas de las últimas semanas”, reconocían.