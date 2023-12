Charlas de quincho

Hasta los más despolitizados observaron con atención los movimientos en el Congreso donde, finalmente, se produjo una transmisión del mando dentro de los cánones (más allá de alguna “distracción”, y un par de chicanas). Pero, mientras se siguen dividiendo los bloques mayoritarios, con aparición de agrupaciones eclécticas como Cambio Federal (Pichetto, López Murphy, Monzó, entre otros), la diáspora no se sabe cuándo y dónde va a terminar, desconcertadas como están todas las fuerzas. Se sabe, incluso, que algunos dirigentes, como Elisa Carrió, ya habrían hecho un nuevo cambio de domicilio para apostar a una senaduría pro Capital en el 25, espacio en el que se anotan varios postulantes. CABA y el cinturón metropolitano tampoco se salvan de las divisiones, y el primo Jorge (Macri) dista de tenerlas todas consigo . Pero mientras se espera que las convulsiones generadas por el resultado de las presidenciales comience a decantar, es bien distinto el ambiente en la economía, donde las empresas (que este mes deben afrontar gastos extra por los aguinaldos, y en varios casos, bonos plus negociados apresuradamente antes del cambio de autoridades) esperan ansiosos que aparezcan todas las resoluciones y novedades en materia del organigrama , ahora con 9 ministerios (ya que, finalmente, Salud quedó con la máxima categoría, por fuera de Capital Humano). “ Estamos trabajando contra reloj . Tenemos problemas de tensión en algunos sectores como las cárceles, pero también en la calle, y necesitamos los instrumentos formales ya ”, reconocía uno de los nuevos funcionarios, donde confluyen Seguridad, Interior, y Defensa , entre otros. Allí, algunos miran con preocupación el 22° aniversario de los hechos del 19-20 de diciembre 2001 , con 39 muertos y más de 500 heridos en todo el país , y que determinaron la caída de De la Rúa, ahora con alertas por parte de dirigentes sociales. Por otra parte, y a diferencia de la gestión Macri, esta vez Javier Milei parece decidido a impulsar una fuerte política de shock inmediata . Sin embargo, no es tan fácil. De hecho, hay pocos funcionarios “capaces de mover el lápiz ”, y armar los proyectos de ley, las resoluciones y hasta los DNU (decretos de necesidad y urgencia) que hacen falta en forma perentoria.

“Todo está siendo hecho tan sobre la marcha que hasta varios proyectos (de ley) para las Extraordinarias hubo que retirarlos para revisarlos y corregirlos ”, señalaba el domingo a la noche en el Colón uno de los históricos burócratas de Economía , todavía agotado por la feroz corrida del domingo. Durante el break, en la clásica confitería del primer piso del Coliseo, otro grupo de hombres de negocios especialmente invitado a la gala no podían ocultar su preocupación por lo que se viene. Es que se sabe que en una, o en varias leyes que deberán entrar a las sesiones Extraordinarias del Congreso “hay más de 5.000 artículos” . “Desaconsejo absolutamente intentar una sola ley. La Emergencia Económica que logró (Roberto) Dromi en el 89 , y que después sirvió para la desregulación del Estado y para la Convertibilidad, es irrepetible”, destacaba un abogado administrativista presente en el grupo. Sin embargo, otro, muy acostumbrado a “patear” los pasillos de Economía, daba un dato sorprendente: “Tampoco sería necesario hacer todo de vuelta. Parece que no se dieron cuenta de que esas leyes nunca se derogaron, por lo que están vigentes. Con un poco de cosmética, se pueden usar para salir del paso bastante rápido ”, aseguraba ante la incredulidad del grupo. En medio de todo el maremágnum, se siguen produciendo “bajas” y enroques, producto de la celeridad, y de la falta de un equipo consolidado en el tiempo, aunque comienza a haber aportes técnicos de distintos orígenes , tanto de dentro del país como del exterior, y muy especialmente en materia de seguridad.

Recambio

“En las filas de ‘la Casa’ hay bastante malestar. No todos están de acuerdo con los nombramientos que se están produciendo, y la vuelta al primer plano del excanciller macrista Jorge Faurie no cayó demasiado bien, pero tampoco es lo único que molesta”, reconocía un embajador ya retirado, en alusión a lo que está ocurriendo en la Cancillería (“la Casa”, como le dicen los diplomáticos de carrera). Para colmo, la nueva titular del área, Diana Mondino, enfrenta varios inconvenientes, tanto por su inexperiencia en las lides diplomáticas internacionales, como por su formación económica lo que la lleva a inclinarse demasiado hacia esa vertiente, aunque ahora no es su área y, como si fuera poco, la independencia del nuevo presidente, muy acostumbrado a los temas internacionales, y con excelente manejo del idioma, que lo independizan del accionar de su canciller (como se vio en los privados que tuvo directamente con el presidente ucraniano, Volodímir Oleksándrovich Zelenski). “Esperemos que Mondino no crea que puede repetir lo de (Domingo) Cavallo, que esperó en la Cancillería, su recambio final a Economía en 1991”, señalaba, picante, un memorioso del grupo. Por supuesto que para las empresas, ante las que se “agitó” la posibilidad de falta de energía durante el verano (“Compren grupos electrógenos”, les aconsejaron), los problemas son múltiples, y algunos muy ¨terrenales”, como la caída de las ventas que ya se está registrando y que se podrían agudizar en las próximas semanas a pesar de las fiestas (según CAME, “hubo un descenso de 2,9% anual, en noviembre, en las ventas minoristas pymes, cumpliendo así 11 meses consecutivos en baja. Para el período enero-noviembre, el comercio acumula una retracción de 2,4%”, señaló la entidad. Tampoco fue buena la noticia sobre el aumento superior a 15% de los fletes el mes pasado que informó Fadeeac, y que tras la suba de los combustibles de este último viernes, se va a profundizar sobre este diciembre, impactando en cascada en todos los rubros. “Por cuarto mes consecutivo en el año, los costos del transporte de cargas sufrieron un aumento de dos dígitos. De acuerdo con el Índice que elabora la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), noviembre cerró con un incremento de 15,10%, con lo que el sector acumula aumentos por 171% entre enero y noviembre, y 182% interanual (diciembre 2022-noviembre 2023)”, puntualizaron.